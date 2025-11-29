Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Primitiva de hoy sábado reparte más de 1.413.466 euros y deja dos ganadores en un municipio valenciano y en otro con 10.000 habitantes
Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 29 de noviembre de 2025

Redacción

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:11

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

- La dimisión de Mazón y el perdón de Llorca no aplacan el dolor de las víctimas de la dana

- Compras y atracciones navideñas llenan Valencia entre momentos de atasco y párkings completos

- Emergencias y la Policía Local buscan a un niño de 10 años desaparecido en Oliva

- Así va a ser muy difícil salvarse

