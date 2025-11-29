Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 29 de noviembre de 2025

Manifestantes durante la protesta de este sábado en Valencia.

Redacción Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:11 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

- La dimisión de Mazón y el perdón de Llorca no aplacan el dolor de las víctimas de la dana

- Compras y atracciones navideñas llenan Valencia entre momentos de atasco y párkings completos

- Emergencias y la Policía Local buscan a un niño de 10 años desaparecido en Oliva

- Así va a ser muy difícil salvarse

