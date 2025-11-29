La dimisión de Mazón y el perdón de Llorca no aplacan el dolor de las víctimas de la dana

Ni la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat ni el perdón de su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, ... ha conseguido aplacar el dolor de las víctimas de la dana. Cuando se cumple ya más de un año de la catástrofe, la decimotercera manifestación de repulsa a la gestión política del desastre que el 29 de octubre de 2024 arrasó la provincia de Valencia ha demostrado que los afectados y familiares de los fallecidos siguen teniendo poder de convocatoria en la calle para que se depuren responsabilidades judiciales. Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat, han asistido más de 2.000 personas.

Pese a su paso al lado, Mazón sigue siendo la diana de los ataques. Su renuncia al puesto de jefe del Consell no resulta suficiente para las víctimas que le exigen que deje el acta de diputado de Les Corts, factor que le permite estar aforado y que la jueza instructora no lo pueda imputar en la causa.

Después del primer aniversario de la tragedia que se cobró la vida de 229 personas, el tablero institucional de la política valenciana ha dado un importante vuelco. Los insultos recibidos por Mazón en el funeral de Estado fueron la gota que colmó el vaso de una situación insostenible e irreconciliable con gran parte de los afectados y familiares de los fallecidos en el desastre. Menos de una semana después de la ceremonia se produjo su dimisión. Cabe recordar que el hasta mediados de esta semana president de la Generalitat había sido el foco sobre el que se vertía toda la animadversión. Sin ir más lejos, una foto suya boca abajo y ataviado con un chaleco de Emergencias era la imagen de la pancarta que ha encabezado la inmensa mayoría de las marchas contra la gestión de la dana que han tenido lugar en estos 13 meses tras el desastre. Asimismo, la tesitura actual ha hecho que el lema de la manifestación haya pasado de ser 'Mazón dimissió' a 'Mazón a presó'.

Ante este grave conflicto institucional abierto, Pérez Llorca quiso abrir una nueva era de cara a la normalización de las relaciones entre el Gobierno valenciano y las asociaciones de víctimas. El nuevo president quiso tender puentes ya en su discurso de investidura donde dijo que sus primeras palabras en el cargo iban a ser para pedir disculpas a los familiares de los fallecidos así como que iba a solicitar que el Gobierno central también ofreciera su perdón a los seres queridos de los muertos en la dana.

Sobre este aspecto, la presidenta de la asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha comentado no haber tenido más noticias.

La marcha ha discurrido con un tono reivindicativo pero de manera pacífica a lo lardo de todo el recorrido que ha arrancado a las 18:00 horas en el cruce entre calle Barcas y Poeta Querol hasta acabar en la Puerta del Mar.

Allí la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha leído la parte del manifiesto que ha alumbrado la convocatoria: que Mazón entregue su acta de diputado de Les Corts y se ponga a disposición judicial.