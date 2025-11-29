Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación de este sábado en Valencia.

Manifestación de este sábado en Valencia. E.P

La dimisión de Mazón y el perdón de Llorca no aplacan el dolor de las víctimas de la dana

Dos mil personas se manifiestan en Valencia para que el expresident de la Generalitat entregue el acta de diputado

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Ni la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat ni el perdón de su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, ... ha conseguido aplacar el dolor de las víctimas de la dana. Cuando se cumple ya más de un año de la catástrofe, la decimotercera manifestación de repulsa a la gestión política del desastre que el 29 de octubre de 2024 arrasó la provincia de Valencia ha demostrado que los afectados y familiares de los fallecidos siguen teniendo poder de convocatoria en la calle para que se depuren responsabilidades judiciales. Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat, han asistido más de 2.000 personas.

