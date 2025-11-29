Pérez Llorca y Mazón, las siete diferencias

Burguera Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:26 | Actualizado 00:45h. Comenta Compartir

La izquierda valenciana lleva semanas advirtiendo que la llegada de Pérez Llorca para sustituir a Mazón en la Presidencia de la Generalitat es un 'más de lo mismo'. Como era el uno es el otro. El enorme desgaste personal que ha vivido el president saliente, la erosión de su marca, es un reclamo de gran nivel para que la oposición intente asociar a uno con el otro para, de esta manera, continuar por la misma senda de desgaste. Sin embargo, un trato elemental y superficial con los dos permite observar notables diferencias de carácter. Este periódico ha interrogado de manera confidencial a actuales miembros del Consell, del grupo parlamentario del PP, así como dirigentes históricos del partido que les han tratado a los dos durante años, además de asesores que han trabajado en las órbitas de los dos, y el comentario es unánime: «Radicalmente distintos».

«Se necesitará tiempo para que eso se visualice. Pero ya habrá cambios en el Consell, especialmente en el núcleo duro de Presidencia, donde los perfiles cambiarán. Llorca es de hacer su equipo, y buscará gente que conozca muy bien la Generalitat. Mazón tiene un perfil más presidencialista, de líder único, una escuela muy de Zaplana, que rentabiliza la labor de todo el Consell, un modelo similar al de Rita Barberá. Llorca es de trabajo en equipo y va a dar más cancha a los consellers. Son dos talantes diferentes. Llorca será más dialogante. Además, por sus maneras de ser, Mazón buscó un núcleo duro en el que confiase personalmente mucho y que no le fueran a hacer sombra, personas con las que tenía amistad», explica una de las fuentes.

Un diputado alicantino del PP advierte de que «es una simpleza decir que Mazón y Llorca son lo mismo. En los partidos grandes, organizados, un número 1 busca un número 2 complementario, no igual. Pensemos en Sánchez, nada que ver con las personalidades de Cerdán y Ábalos, y esperemos que tampoco se parezcan en otras cosas. Ya se verá».

Desde otro de los escaños de Les Corts se hace hincapié en que «Juanfran es más llano que Carlos, pero también más hermético, menos parlanchín. Y luego, como líder, Perez Llorca no demuestra con tanta rapidez que está por encima de ti, tira más de mano izquierda. Te da más margen y te deja hacer, es más abierto a la hora de que tú enfoques un problema. Mazón es más afable pero su tono es más de presidente, es más exigente, quiere las cosas a su manera».

«A la fuerza, Pérez Llorca ve las cosas de un modo diferente por ser tantos años alcalde, que no ha sido otra cosa, es de mano más tendida, más paciente, porque lo de ser alcalde es muy difícil, hay que aparentar tragar más», explica un diputado popular castellonense.

«Puede parecer paradójico porque al final a Mazón le ha fallado principalmente la comunicación en todo lo relacionado con esa tarde de la dana, pero lo que sí es cierto es que Pérez Llorca, aunque se lo lee todo, está menos pendiente de la prensa y de los medios de comunicación, está menos enfocado en eso, no le preocupa tanto lo que dice cada uno. Para eso Mazón era más vigilante», explica un miembro del Consell.

Otro integrante del Gobierno valenciano destaca diferencias de origen, que ya determinan la mirada («Mazón es un urbanita, un capitalino, mientras que Pérez Llorca es más de interior, cazador, más cercano a lo rural), y también la peculiaridad de que Llorca sea alcalde de Finestrat con una abrumadora mayoría: «Cuenta con 11 concejales de 13. Eso es una barbaridad. En las generales, al PP le vota la mitad de gente que en las locales le votan a él. ¿Eso qué te dice? Pues que los puntos fuertes de Juanfran son la prudencia, la proximidad, un tono templado y centrado, meticuloso, de entenderse con todos y estar muy en los detalles. Mazón es más impetuoso. Es puro empuje, lo cual nos vino muy bien para abordar el impuesto de sucesiones desde el minuto cero, o plantear un referéndum en los colegios sobre el valenciano».

«No tiene nada que ver trabajar para uno o para otro. A Mazón le ves venir de lejos. Juanfran se puede dejar llevar un poco más si quiere. Mazón es más descarado y Pérez Llorca tiene mejor entrada en los pueblos, aunque a veces sobreactúe con eso de ser de pueblo. Y luego, sus intereses personales son distintos y los equipos que les rodean también. Son dos maneras distintas de mandar», asegura un asesor popular.

«Juanfran es sibilino, nunca ha dejado de tener relación con quién se inició en política. Los de la Marina son muy de allí y no se alejan de sus raíces, y luego es curioso ver que a Juanfran le incomoda más el aplauso de los suyos, lo lleva peor», explica un diputado nacional alicantino.

Un parlamentario alicantino del PP en Les Corts recuerda que a los dos «les une el proyecto político y el programa electoral. Hubiera sido quien hubiera sido el sucesor, la hoja de ruta sería similar en el sentido de cuestiones como la bajada de impuestos. Pero son muy distintos. Carlos es un atrevido, intrépido, agresivo. Juanfran es calmado, sosegado, con más capacidad para llegar a acuerdos, moderado, con un espíritu más pactista. No tienen nada que ver, aunque el PP es un partido muy consolidado en sus lineas programáticas. Los matices son más en la forma de ser, no tanto en la visión política. El modo de afrontar los problemas y de liderazgo de los equipos. Mazón es inmediato, reacciona a las cosas y tiene más carisma a primera vista. Pérez Llorca es más pausado, reflexiona ante las cosas y es muy consciente de sus fortalezas y debilidades».

