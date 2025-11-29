Génova defiende el discurso de Pérez Llorca y lo equipara al de Euskadi o Cataluña

Ausentes pero presentes. La dirección nacional del PP no hizo acto de aparición en Les Corts este jueves, cuando Pérez Llorca fue investido president ... de la Generalitat, nombramiento que ha sido oficializado este sábado a través del BOE. Y también en esta jornada sabatina ha salido a la palestra Génova, a defender la posición del nuevo jefe del Consell. Si Feijóo quiere ser presidente alguna vez necesita a la Comunitat. Con Andalucía y Madrid no le alcanza ni de lejos. Así que, a pesar de la distancia puesta con los populares valencianos, a la cúpula del partido en Madrid tampoco le interesa la ruptura. A pesar de que el escepticismo y la suspicacia se ha disparado en Génova durante el proceso de relevo de Mazón, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha salido al paso de los ataques que ha recibido Pérez Llorca por su discurso de investidura.

La portavoz ha asegurado este sábado que la dirección nacional del PP asume los compromisos adquiridos en materia migratoria por el recién investido presidente y ha destacado que comunidades como el País Vasco o Cataluña también van a dejar constancia de la procedencia de los delincuentes que detengan la Ertzaintza o los Mossos. Eso mismo hizo el propio Llorca cuando explicó su posición ante las protestas de la izquierda valenciana, a la que acalló en Les Corts recordando las palabras del catalán Salvador Illa: «Aquí no podemos decir que venga todo el mundo, hemos de ser capaces de regular».

Muñoz, durante una entrevista al programa Parlamento de 'Radio Nacional', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre las políticas migratorias y de transición ecológica incluidas por Pérez Llorca en su discurso de investidura para poder recibir el aval de Vox, aseguró que desde Génova «estamos de acuerdo con lo que dijo».

«Convendría saber cuáles son las nacionalidades de la gente que delinque en su territorio. El PNV lo está haciendo en el País Vasco y esta misma semana hemos visto que Cataluña, con (Salvador) Illa al frente, ha confirmado que los Mossos d'Esquadra también lo van a identificar», ha apuntado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, para quien, de la misma forma que hay estadísticas en las que se diferencian los delitos en función del sexo o la edad del delincuente, «o de si es de una provincia o de otra» también se puede hacer por «nacionalidades. Yo creo que tener información no es negativo», ha añadido, incidiendo en que esos datos pueden servir para «saber cómo afrontar esa falta de seguridad o esa delincuencia».

Pérez Llorca fue muy crítico respecto a las políticas verdes. Ante lo cual, la dirigente popular ha indicado que el investido presidente valenciano dijo «lo mismo» que el PP en su último congreso y que el Partido Popular Europeo antes de las elecciones comunitarias.

«El PP lleva diciendo hace meses que hay determinadas políticas que pretenden garantizar la sostenibilidad que están siendo incompatibles con nuestra forma de vida en el campo y en el medio rural», ha recordado Muñoz, remarcando que «la sostenibilidad del medio ambiente es perfectamente compatible con que la gente se pueda ganar la vida siendo ganadero, pescador y trabajando el campo».

El adiós de Mazón, ni alivio ni deja de serlo

Muñoz, preguntada si el hecho de que Carlos Mazón ya no esté al frente de la Generalitat es un «alivio» para el PP, ha señalado que «no es un alivio ni deja de serlo».

«Nosotros lo que queríamos y hemos pedido desde el minuto uno es estabilidad en Valencia para que se pueda reconstruir la Comunitat», ha explicado la portavoz del PP, contrastando esa actitud con la de quienes «han pretendido que todo el debate» en ese territorio «fuese político y de ataque».

Según la dirigente popular, desde el PP nacional «siempre hablamos en términos de reconstrucción, por eso Mazón inició una reconstrucción en Valencia, por eso Feijóo presentó un plan Valencia con miles de millones de euros para reconstruir no sólo la zona afectada sino la provincia y la comunidad, algo que no ha hecho el Gobierno de España y por eso los presupuestos que se pactaron fueron orientados principalmente a la reconstrucción de Valencia y ahora el nuevo pacto es para dar estabilidad a esa comunidad».