Feijóo, con Mañueco, Cristina Ayala y Bendodo, en Burgos. EP

Feijóo: «Al que esté en política para enriquecerse lo echaremos»

El líder popular lanza un aviso a navegantes en su partido para contraponer la «decencia» del PP a la corrupción del Gobierno en la víspera de la concentración de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

En la víspera de la concentración en Madrid contra el Gobierno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado contraponer la corrupción de Pedro ... Sánchez frente a la limpieza de un futuro Ejecutivo encabezado por él mismo con un aviso a los representantes públicos del PP. Una semana después de la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y varios de sus colaboradores, por el cobro de supuestas comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, Feijóo se ha mostrado muy duro contra la corrupción pasada y presente del PP y ha exigido a todos los miembros del partido una limpieza absoluta en el ejercicio de sus cargos. «Hemos cometido errores y hemos pagado por ellos, pero en esta nueva etapa yo me hago responsable del partido más decente de España. A la política no se viene a enriquecerse, y el que aquí no esté de acuerdo, que se vaya del partido o lo echaremos», ha proclamado.

