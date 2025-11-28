Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 28 de noviembre de 2025

Redacción

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 28 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer

El Congreso esperará al 4 de diciembre para retirar el voto y el sueldo a Ábalos

Primer reventón de compras por el Black Friday en Valencia

Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»

LaLiga no cambia el horario del Valencia-Sevilla

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  7. 7 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  8. 8

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  9. 9 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  10. 10

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís

Te puede interesar

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana