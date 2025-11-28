Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visitantes observan los frescos de Palomino a través del espejo que se ha instalado en el piso.

IVÁN ARLANDIS

Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»

La parroquia ha agotado las 1.700 entradas para este fin de semana, gratuitas al ser el primero tras concluir la restauración impulsada por la Fundación Hortensia Herrero

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:52

Queda un cuarto de hora para las 11 horas. Josep y José María aguardan mientras, a su lado, una joven habla con alguien del interior ... a través de un pinganillo. No se conocen de nada, pero acaban charlando para matar los minutos y combatir la impaciencia. No están en el acceso a un centro comercial, a la caza de una oferta por el 'Black Friday'. Se encuentran frente a la iglesia de Sant Joan del Mercat, o de los Santos Juanes. Y el edificio, arrasado por el fuego de un grupo de anarquistas y republicanos nada más estallar la Guerra Civil en 1936, no tiene nada de negro. Ya no presenta ese color oscuro, testigo de las llamas que dejaron malherido uno de los estandantes del arte y del epicentro social de la ciudad. Es el primer día en el que el inmueble eclesiástico abre sus puertas para mostrar todo su esplendor, el que le ha devuelto la restauración impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, que ha invertido en el proyecto cerca de 10 millones de euros.

