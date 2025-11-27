Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pilar Roig, en la parte dulce del almuerzo en el Central Bar de Ricard Camarena, en el Mercado Central. Iván Arlandis

Mis almuerzos con gente interesante: Pilar Roig, restauradora de los Santos Juanes

Emperatriz de la restauración valenciana, referencia en su profesión a nivel nacional y artífice de la reciente resurrección de la céntrica iglesia, pasa por la barra del Central Bar del Mercado para repasar su proteica vida y dar un consejo: su oficio requiere paciencia, meticulosidad y profunda vocación

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:39

El triángulo que se extiende en el corazón de Valencia entre la Basílica, la iglesia de San Nicolás y la dedicada a los Santos Juanes ... representa para Pilar Roig algo así como el patio de su hogar. O el pasillo de su casa, porque está tan familiarizada con los recovecos de cada rincón, el ambiente sentimental que habita en esa almendra de la ciudad de toda la vida que a nadie podrá extrañar, habida cuenta además de su simpatía proverbial, que le pare una antigua amiga de los tiempos de la Escuela de Idiomas, compartan anecdotario y se despidan regalándose mutuamente una de esas sonrisas marca de la casa Roig. La mujer le felicita por sus éxitos y ella encaja el elogio con esa clase de espontaneidad, el mismo aire desenvuelto y feliz, con que un día apareció en el despacho del arquitecto Juanjo Estellés y salió de allí con el encargo de dar una nueva vida a la deteriorada casa de la Mare de Deu, hoy reluciente… aunque a falta de algún repaso que llegará pronto, muy pronto.

