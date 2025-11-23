Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este domingo 23 de noviembre de 2025

Domingo, 23 de noviembre 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 23 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-El anestesista de la clínica de Alzira fue interrogado por la Policía tras reunirse con su abogado y técnicos de Sanidad

-Valencia pasa de la bufanda al pantalón corto en 24 horas

-La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado

-Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria

-El líder de la ACB exhibe el músculo de su plantilla larga

