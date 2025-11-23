Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet confirma lluvias en la Comunitat este lunes, señala dónde caerán y activa un doble aviso amarillo por viento y oleaje
Sergio De Larrea penetra ante la defensa del Girona. miguel ángel polo
Valencia Basket 98-72 Girona

El líder de la ACB exhibe el músculo de su plantilla larga

De Larrea y López-Arostegui mantienen el nivel alto de juego de un Valencia Basket sin Moore y Taylor para una victoria solvente ante el Girona por 98-72 que mantiene a los de Pedro Martínez primeros de la Liga Endesa

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Pocos equipos en Europa pueden permitirse el lujo de sentar por decisión técnica en un partido a Omari Moore, que ahora mismo es uno de ... los exteriores más en forma de Europa. Valdría también Kam Taylor, aunque Pedro Martínez reconoció tras el partido, cosa que le honra, que su descarte fue una decisión por motivos médicos. Una indisposición. Esas dos bajas dieron entrada a Nogués y De Larrea con respecto al último partido, y a López-Arostegui en la rotación, y no hizo más que demostrar que los 15 jugadores de la plantilla taronja están capacitados para jugar al nivel que exige el listón que está marcando el líder de la Liga ACB. El mejor ejemplo fue el del base pucelano. En 20 minutos en pista, dejó un poso de seriedad en el juego (tras cuatro partidos viendo desde la banda a sus compañeros) que fue más allá de sus números, que ya de por sí hablaron; 9 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias (y algunas más que no se concluyeron porque sus destinatarios recibieron faltas), 15 de valoración y 21 en la estadística del +/- en pista, el tercer mejor registro de su equipo.

