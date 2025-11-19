Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 19 de noviembre de 2025

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 19 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Anticorrupción pide 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y siete a De Aldama

- Pérez Llorca: «Me siento capacitado para sacar esto adelante»

- Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas

- El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel

- Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas del centro de salud de La Coma tras discutir por una baja laboral

