Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral La Policía detiene a las dos mujeres después de que una de ellas estrellara su coche contra el vehículo de una sanitaria | Un grupo de familiares y amigos de las individuas acuden al ambulatorio y la comisaría de Paterna para protestar por los arrestos

Imagen de archivo de una de las puertas del centro de salud de La Coma.

Javier Martínez Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:36

La Policía Local de Paterna ha detenido a dos mujeres, una joven de 26 años de edad y su madre, por amenazar de muerte a dos médicas y una enfermera del centro de salud de La Coma en Paterna, y causar daños también al coche de una de las facultativas tras una discusión por una baja médica.

Los hechos sucedieron sobre las 14:30 horas de este miércoles, cuando una joven acudió al ambulatorio situado en la calle Silla y pidió a una médica de atención primaria que le concediera una baja laboral. La mujer explicó a la doctora que había sido asistida en el Hospital de Manises tras sufrir un accidente de tráfico, por lo que quería un parte de incapacidad temporal.

La médica le preguntó entonces en qué empresa estaba empleada para rellenar el documento oficial que certifica que una enfermedad o accidente impide trabajar temporalmente, y la joven le contestó que estaba embarazada y que no trabajaba en ninguna empresa.

Como no estaba dada de alta en la Seguridad Social, la facultativa le explicó que no podía concederle ninguna baja laboral, y fue entonces cuando la mujer comenzó a gritar y a proferir amenazas de forma repentina. «Como te vea por el barrio te voy a dar una paliza y te voy a matar», espetó mientras salía de la consulta.

La joven se marchó, pero pocos minutos después acudió al centro de salud la madre de la paciente, una mujer de 45 años, y les dijo a los sanitarios que al día siguiente volvería con su hija para que le dieran la baja laboral.

Otra médica y una enfermera trataron entonces de mediar en el conflicto y le explicaron que no era posible firmar el documento que pedía, pero la mujer no entró en razón, subió a su coche y lo estrelló contra un vehículo que estaba estacionado junto al centro de salud.

El choque fue intencionado, según la denuncia que presentaron las sanitarias. Una de ellas es la propietaria del coche, por lo que grabó con su teléfono móvil los desperfectos que sufrió su turismo, y la individua, tal y como había hecho poco antes su hija, amenazó también de muerte al personal del ambulatorio.

Fueron momentos de gran tensión y nerviosismo, ya que empezaron a llegar más familiares y amigos de las dos mujeres, y la médica y la enfermera temieron por su integridad física. Tras recibir el aviso de que varias personas estaban amenazando a los sanitarios del centro de salud de La Coma, varias patrullas de la Policía Local y Policía Nacional de Paterna acudieron con urgencia.

Cuando llegaron los primeros agentes al ambulatorio, la madre de la joven embarazada todavía se encontraba en el lugar, por lo que los policías la detuvieron por un delito de amenazas tras visionar un vídeo grabado por una de las sanitarias y escuchar el audio. «¡Os voy a matar!, ¡os voy a matar!», gritó dos veces la mujer arrestada.

Su hija fue detenida poco después por el mismo delito cuando acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Paterna, junto con un grupo de familiares, amigos y vecinos, para protestar por el arresto de su madre.

El centro de salud de La Coma permaneció 12 días cerrado en mayo de 2023 tras la agresión que sufrió un médico. Después de este grave incidente, el Ayuntamiento de Paterna y la Delegación del Gobierno reforzaron la seguridad en los alrededores del ambulatorio y otras calles de barrio, incrementado la presencia policial y realizando controles rutinarios.