Un kamikaze con cuatro veces la tasa de alcohol permitida, detenido mientras circulaba en sentido contrario por la A-7 La Guardia Civil intercepta al conductor a la altura de Muro de Alcoy

La Guardia Civil de tráfico detuvo en la madrugada del sábado a un conductor kamikaze con cuatro veces la tasa de alcohol permitida circulando en sentido contrario por la A-7.

Los hecho ocurrieron sobre las 03:50 horas del pasado sábado 25 de octubre cuando se recibieron varios avisos de circulación de un vehículo en sentido contrario a la altura del kilómetro 434 de la autovía A-7, término municipal de Muro de Alcoy (A), en dirección a Valencia, circulando por los carriles sentido Alicante.

Inmediatamente efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia establecieron un dispositivo para localizar al vehículo, que fue interceptado en el P.K. 427 con la colaboración de una patrulla de la Policía Local de Muro de Alcoy, a la altura de la localidad de Albaida, evitando con ello un fatal desenlace.

Efectivos del Destacamento de Tráfico de Xàtiva sometieron al conductor (varón de 45 años) a las pruebas de detección alcohólica, arrojando éste una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida. Al hombre se le investiga por dos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducir con temeridad manifiesta.

Pero no fue la única persona detenida este pasado por el mismo motivo. Sobre las El mismo día, sobre las 10:40 horas de la mañana del sábado, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Xàtiva, mientras realizaba labores de vigilancia del tráfico en la A-7, detectó a la altura del P.K. 409,700 a un vehículo que realizaba un cambio de sentido al inicio del carril de aceleración de la citada autovía y se incorporaba en sentido contrario al estipulado.

De forma inmediata y ante la gravedad del hecho los Agentes advirtieron al conductor con los dispositivos acústicos y luminosos, pero éste hizo caso omiso a los mismos. Así, uno de los agentes tuvo que salir, saltarse la mediana y detener al infractor.

El conductor, varón de 79 años de edad, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir con temeridad manifiesta.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379, con prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Por el delito de conducción con temeridad manifiesta, recogido en el artículo 380, la pena es de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.