Urgente Catalá, sobre el PP valenciano tras la marcha de Mazón: «Lo que decida la dirección nacional»
José Luis Ábalos en el Congreso Europa Press

Anticorrupción pedirá para Ábalos en torno a 20 años de cárcel por el caso de las mascarillas

La Fiscalía le acusa por los cuatro delitos que proponía el instructor del Supremo: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:54

La Fiscalía Anticorrupción va hacer público en breve el escrito en el que reclama para José Luis Ábalos una condena cercana a los 20 años ... de cárcel por la primera de las piezas del llamado 'caso Koldo'. Se trata de los presuntos «premios económicos» obtenidos por el exministro para que Transportes, a través de su asesor Koldo García, adjudicaran la compra de mascarillas en plena pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que también recibió contratos de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

