Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
De Aldama abandona la cárcel de Soto del Real la noche del 21 de noviembre de 2024 Efe

Aldama cumple un año libre sin acabar de tirar de la manta

El conseguidor el 'caso Koldo' apenas ha aportado alguna prueba sobre el amaño de obras, pero los jueces y Anticorrupción siguen confiando en su colaboración

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los motivos reales de la puesta en libertad provisional de Víctor de Aldama la noche del jueves 21 de noviembre de 2024 siguen plagados ... de incógnitas. Un año después de que un sorpresivo acuerdo exprés con la Fiscalía -al más puro estilo de un 'pentito' de la mafia- forzara al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a sacarle aquella noche de Soto del Real, solo un puñado de personas conocen realmente todos los detalles de ese pacto tan polémico y poco entendido -incluso en sectores de la judicatura- habida cuenta de los aparentemente pocos frutos que ha dado ese concierto doce meses después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  4. 4 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    La estación que cambió el centro de Valencia
  7. 7

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  8. 8 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  9. 9

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro
  10. 10 Últimos días para ver en Netflix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aldama cumple un año libre sin acabar de tirar de la manta

Aldama cumple un año libre sin acabar de tirar de la manta