La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»
Las 227 páginas del informe sobre «Acciona-Servinabar» revelan que el exdirigente socialista tenía un piso franco junto al Congreso para sus 'negocios' y apuntan a que él era el «enlace» entre las empresas y el Gobierno
Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la trama corrupta de Santos Cerdán y revela como el exsecretario de Organización, casi hasta ... el día en que fue enviado a la cárcel por el Supremo, se enriqueció a base de mordidas a las constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares.
En sus 227 páginas, el informe denominado «relaciones entre Acciona y Servinabar (la empresa que pertenecía de forma secreta en un 45% a Cerdán, revela que «las partes acordaban directamente que los honorarios a percibir por los servicios ascendiesen al 2% del total adjudicado a la constructora».
Además, la UCO no tiene dudas de que quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido hasta seis meses el que ejercía como «enlace» entre el Gobierno, concretamente el Ministerio de Transportes, y la «mercantil Acciona Construcción», ya sea directamente con sus directivos (los tres altos cargos de la corporación ya imputados) o «a través» de Antxon Alonso, dueño formal de Servinabar.
