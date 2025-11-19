Pérez Llorca: «Me siento capacitado para sacar esto adelante»

Van despejándose dudas en Les Corts. Ya se confirma quién será el síndic del PP, Nando Pastor, tal y como ha publicado este periódico. Pérez ... Llorca ha presentado su candidatura para ser president de la Generalitat tras dos reuniones, una previa y exclusiva con María José Catalá, alcaldesa de Valencia y preferida por Génova, y otra con el resto de los diputados del PP en Les Corts, con algunas excepciones, la propia Catalá y el todavía jefe del Consell, Carlos Mazón, que será a quien sustituya Pérez Llorca si logra el apoyo de Vox en Les Corts. Encaje de bolillos y boletos políticos.

Hacia las 11.45 horas, Pérez Llorca ha comparecido después de reunirse durante una hora con los miembros del grupo popular del PP en Les Corts. Allí se ha decidido la portavocía de Pastor y los diputados han firmado la candidatura de Pérez Llorca, que ha asegurado sentirse «capacitado para sacar esto adelante». Lo primero que ha afirmado es que no tiene «nada firmado». O sea, nada firmado con Vox. Cosa de la que posteriormente han dudado los partidos de izquierdas.

Pérez Llorca ha asegurado presentar su candidatura con la intención de alcanzar la presidencia y dotar de continuidad las políticas del PP en el Consell, y «restablecer los puentes rotos» con el Gobierno central de cara a que la reconstrucción tras la dana avance con más rapidez. Lo tiene complicado, a tenor de la bienvenida que le ha dado el síndic del PSPV, José Muñoz, para quien el PP es «irrelevante» y está sometido a un pacto secreto con Vox, ante lo cual, «los valencianos queremos votar. Hoy es un mal día».

No lo ve igual Pérez Llorca, obviamente, quien ha explicado que presenta su candidatura, en primer lugar, porque así lo ha querido Génova. Muy conveniente la aclaración de que la dirección nacional avala su intención de suceder a Mazón, sobre quien ha asegurado haber hablado «varias veces por teléfono» en los últimos días. Distancias siderales con el todavía president de la Generalitat, que se mantendrá en el puesto hasta que se fije una fecha. Pérez Llorca ha asegurado que la fecha la determinará la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, aunque luego ha admitido que el día será determinado por la Mesa de Les Corts, en la que el PP (o sea, él) tiene mayoría absoluta.

El candidato ha asegurado que cuenta con el respaldo de todo el PP valenciano, y ahí ha subrayado el de Catalá, «la primera que ha firmado su candidatura». ¿Y Mazón? «La han firmado todos», ha aclarado Pérez Llorca quien se ha manifestado capaz de llegar a acuerdos para «sacar esto adelante». No ha querido entrar en materia sobre si su intención es ser ahora president y también intentarlo en 2027. Sobre si es un «interino», el candidato ha observado, con mucha verdad, que en esta vida todo es transitorio. Nada permanece.

Sintonía entre PP y Vox

Ha llegado esta mañana Pérez Llorca a la Sala Vinatea de Les Corts, donde se ha reunido con los parlamentarios del PP. La cita era a las 10.30 horas. Los populares han registrado la candidatura del secretario general del PPCV. Por parte de Vox, su síndic, José María Llanos, ha admitido que hay «buena sintonía» con el dirigente popular y que, de alcanzar un acuerdo, no será un documento notarial, sino un pacto similar al que alcanzaron cuando Mazón alcanzó la presidencia de la Generalitat, si bien en esta ocasión aseguran que no les preocupa entrar en el nuevo Consell.

«He mostrado siempre mucha solvencia a la hora de buscar acuerdos y lo más importante es tener estabilidad», ha señalado Pérez Llorca, y ha afirmado que hasta ahora no ha encontrado «nada» que haya hecho dudar de la «responsabilidad» de la formación de Santiago Abascal.

Según Pérez Llorca, «más allá de las diferencias ideológicas» entre el PP y Vox, hay «un sentido de la responsabilidad» para afrontar la reconstrucción. Por ello, ha afirmado que no tiene «ninguna duda» de que podrán llegar a un acuerdo con los de Abascal porque hasta ahora ambos partidos han demostrado «responsabilidad». Preguntado por si van a firmar un acuerdo programático, ha asegurado que es algo que no le «preocupa» porque no es una cuestión «relevante». «No creo que sea necesario y vital», ha apuntado.

Ni una palabra sobre Mazón del nuevo síndic del PP

También ha realizado declaraciones Nando Pastor, nuevo síndic del PP. «Lo primero que quiero hacer es agradecer el nombramiento por la enorme responsabilidad y el enorme reto que deja Juanfran en mis manos», ha indicado el nuevo portavoz popular.

Pastor ha recalcado que es el síndic «del partido político más importante de la Comunitat, del partido político que hace dos años ganó las elecciones autonómicas». También ha querido subrayar que su reto «todavía es mayor porque mis dos predecesores durante esta legislatura, Miguel Barrachina y Juanfran Pérez Llorca, pues han sido los dos, cada uno con su estilo, cada uno con sus formas, cada uno con sus maneras, dos síndicos como la copa de un pino».

En el capítulo de buenas palabras y buenas maneras, muy del estilo clásico de Pastor, el síndic ha desgranado estar «a tope» de ilusión y ha manifestado su deseo de «seguir de la mano la estela de que nos deja Pérez Llorca, el sabor que ha dejado en el grupo, y más allá del grupo, en Les Corts».

«Estoy seguro de que también, aun siendo presidente seguirá mirándonos, seguirá tendiéndonos la mano, seguirá hablando con nosotros, seguirá dándonos consejos, y eso, pues, a uno también le tranquiliza de cara a la labor que que hoy empezamos», ha señalado Nando Pastor sobre Pérez Llorca, en un discurso de convencimiento sobre que el candidato alcanzará la Presidencia de la Generalitat, ocupada ahora mismo por un Carlos Mazón sobre el que nada ha dicho Pastor.

El síndic del PP tampoco ha querido aclarar cuándo se pretende investir a Pérez Llorca y ha asegurado también que eso no está en sus manos, sino en las de la Mesa de Les Corts. En realidad, la Mesa está completamente en manos de los populares, que cuentan con tres de los cinco miembros de órgano rector del parlamento valenciano, dos por derecho y uno más porque cuando Gabriela Bravo dimitió como vicepresidenta segunda los socialistas se quedaron sin poder sustituirla y Pérez Llorca aprovechó para incluir a Magadalena González, su principal colaboradora dentro del grupo parlamentario, y así la Mesa la forman cinco personas, tres de ellas del PP. En cualquier caso, Pastor ha admitido que la investidura será «lo más pronto posible», lo que indica que el entendimiento con Vox está encauzado. «No hay que alargar las cosas innecesariamente», ha añadido el nuevo síndic del PP.