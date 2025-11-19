El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel Las obras del espacio que se ubicará en el nuevo barrio de Turianova arrancarán en enero y supondrán una inversión de 500 millones

Valencia tendrá uno de los espacios comerciales más grandes de España en 2028. Infinity, nombre que recibe el macro centro comercial que el empresario murciano Tomás Olivo levantará en el barrio de Turianova a partir de enero de 2026, pretende revolucionar el sector del retail en la Comunitat. La instalación, en la que el propietario invertirá 500 millones de euros, no solo dará cabida a más de 240 comercios, sino que también contará con un hotel y una piscina de olas artificiales.

Además, Olvio, que este miércoles ha visitado Valencia para reunirse con la alcaldesa, María José Catalá, ha explicado que el proyecto generará 9.000 empleos, de los que 6.000 serán directos y otros 3.000 serán indirectos. El empresario, que ya gestiona otros 13 centros comerciales de una dimensión similar al futuro Infinity, ha destacado la importancia que tendrá el nuevo centro comercial para el mercado laboral valenciano: «Tenemos proyectos de esta magnitud, de que para abrirlos necesitan trabajadores. Cada día que se abre, a las 10 de la mañana hay 6000 puestos de trabajo trabajando, que entendemos que es lo importante también».

Cabe recordar que Olivo adquirió, a través de la compañía General de Galerías Comerciales, el proyecto del macro centro comercial este mismo verano a AQ Acentor. La operación se cerró por 60 millones y estuvo liderada por la consultora inmobiliaria JLL, a quien AQ Acentor encargó en 2024 la búsqueda de un socio con el que construir el mayor centro comercial de Valencia (tendrá mayor superficie que Bonaire o El Saler). Infinity cuenta con una superficie bruta alquilable retail de 92.000 metros cuadrados y un nivel de comercialización comprometida superior al 55% de los más de 220 espacios disponibles.

El proyecto fue autorizado en febrero de 2021 por la Generalitat, aunque no fue hasta julio del año pasado cuando obtuvo la licencia de obra. En ese sentido, Olivo ha asegurado que el futuro centro comercial seguirá la planificación inicial de la anterior propiedad, aunque incluirá «modificaciones sustanciales» para adaptarlo al modelo de comercio que ya gestiona el empresario de Murcia. «Simplemente queremos adaptarlo para el mejor beneficio de todos los ciudadanos valencianos y de la comarca», ha indicado Olivo.