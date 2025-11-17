Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 17 de noviembre de 2025

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:18

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 17 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Mazón se agarra a su relato del 29-O frente a los ataques de la izquierda por el Ventorro

- El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada

- La nueva Policía de Barrio echa a andar en Valencia con más de un centenar de agentes

- Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España

- La financiación del Nou Mestalla lleva al club a comprometer buena parte de sus ingresos

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  10. 10 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia

Te puede interesar

