La nueva Policía de Barrio echa a andar en Valencia con más de un centenar de agentes

La Policía de Barrio vuelve a ser una realidad en Valencia y ya está en la calle para estar cerca de los ciudadanos y para ... dejar claro que es mejor prevenir los delitos que perseguirlos.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha presidido, junto al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, y el comisario principal, Ángel Albendín, el acto de entrega de destinos a los nuevos agentes que pasan a formar parte del Cuerpo de la Policía Local de Valencia.

Son 194 nuevos agentes de la Policía Local de Valencia y, como ha detallado Catalá, «108 agentes y once coordinadores se desplegarán de forma activa en la Policía de Barrio, un servicio que recuperamos en esta legislatura».

Además, «sesenta de los nuevos agentes irán destinados a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) , que ya sumará 184 agentes. Una unidad que en casi dos años ha prestado más de 56.600 servicios en Valencia».

La alcaldesa ha indicado que la Policía de Barrio estará cerca de los ciudadanos, pisando las calles, con una importante labor de prevención y escucha de las necesidades,; los agentes de la USAP se dediciará a temas de botellones, okupaciones y conflictos de convivencia; y otros agentes se destinará a temas de tráfico y a las comisarías.

Posado de autoridades y nuevos agentes, en el Ayuntamiento de Valencia. Jesús Signes

Ha recordado que en Valencia se ha producido un descenso del 6% de la delincuencia, «tres veces más que en la media nacional y se demuestra con los datos del descenso de criminalidad. Seguiremos apostando por aportar seguridad a la ciudad, por eso, además, vamos a invertir nueve milones de euros en una nueva comisaría, la de Malilla» y ha recordado que a estas medidas se suman las más de 240 cámaras para reforzar la seguridad y la prevención de emergencias en barrios como Orriols, Benimàmet, La Punta, Castellar, el paseo marítimo y el Jardín del Turia.

Además, ha añadido que en el «primer semestre de 2026 llegarán cincuenta policías locales más».

Catalá ha recordado a los nuevos agentes que después del tiempo que han invertido en el estudio y la formación «ahora empieza el sacrificio de verdad. Os invadirá el sentimiento de orgllo porque habéis elegido el mejor servicio: servir a los valencianos«.

Ha recordado que en los 155 años del Cuerpo de la Policía Local de Valencia el uniforme representa «no sólo una responsabilidad, también empatía, responsabilidad y compromiso y vocación de ayuda a los valencianos».

La alcaldesa ha explicado que han tenido servicios complejos, que han desmostrado en momentos como la dana, y «desde hoy sois portadores de los valores de compromiso, entrega y servicio a Valencia y custodios de ellos».

Catalá ha insistido en que uno de sus objetivos es la seguridad «porque una ciudad es tan fuerte como la capacidad ue tiene de protegerse y, para ello, apostamos por un modelo de cercanía, de innovación y de mejora continuada».

Según Catalá, «la Policía Local de Valencia es el Cuerpo de los 'Ángeles de la ciudad' y sois la protección que necesitamos. Gracias por elegir el compromiso y valentía».

Por su parte, el comisario principal, Ángel Albendín, ha recordado que «cuando tenemos éxito nadie se queja, pero recordad que la estrategia es la prevención, que no exista conflicto y el premio es el silencio de la ciudadanía».

Albendín ha recordado que la ley «os da poder, pero no autoridad, la autoridad os la conceden los ciudadanos». Por eso, ha afirmado que «un valor importante de los agentes es la templanza, manteneer la medida justa y evitar que la autoridad se convierta en autoritarismo».

Ha recordado la «ley de los tres segundos», y ha destacado que con imagen, educación y respeto, con gestos, se puede conseguir que perciban la autoridad y que se disminuya el conflicto.

Albendín ha comentado: «Necesitamos nuevos líderes, formados y templados. Sois el futuro de Valencia , de su seguridad y confiranza». Y ha añadido que es un honor ser Policía Local de Valencia. «No es sólo un trabajo, es un honor y un compromiso con la convivencia, la ciudadanía y el esfuerzo».

Y ha concluido que «lo que se os entrega es una promesa: servir a Valencia con honor, respeto y templanza. Lleváis un uniforme para proteger y ayudar».