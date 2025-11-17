Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la recepción a los nuevos policías locales de Valencia. LP

Carbonell sobre la Zona de Bajas Emisiones: «No hay plan B, la única salida es aprobarla este martes en el Pleno»

El edil de Movilidad asegura que llevará a votación una nueva propuesta sobre la etiqueta A y B y sobre perímetro que el PSPV se ha negado a escuchar estos once días« | Recuerda que «es fundamental llegar a un acuerdo por el bien de los valencianos»

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia de este martes será la prueba de fuego para ver si el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, consigue que ... se apruebe la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia. Asegura que va a llevar una «propuesta propositiva» para aprobarla partiendo de las alegaciones que presentaron el PSPV y Compromís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  8. 8 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  9. 9 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia
  10. 10

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carbonell sobre la Zona de Bajas Emisiones: «No hay plan B, la única salida es aprobarla este martes en el Pleno»

Carbonell sobre la Zona de Bajas Emisiones: «No hay plan B, la única salida es aprobarla este martes en el Pleno»