Carbonell sobre la Zona de Bajas Emisiones: «No hay plan B, la única salida es aprobarla este martes en el Pleno»

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia de este martes será la prueba de fuego para ver si el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, consigue que ... se apruebe la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia. Asegura que va a llevar una «propuesta propositiva» para aprobarla partiendo de las alegaciones que presentaron el PSPV y Compromís.

Eso sí deja bien claro que «no hay plan B. Si no hay acuerdo, no hay Zona de Bajas Emisiones y, por eso, es fundamental que lleguemos a un acuerdo por el bien de los valencianos».

Carbonell ha insistido en que «nuestra esperanza es que haya un acuerdo y, con ese ánimo vamos al Pleno, para hacer propuestas propositivas que toquen cada uno de los puntos principales a los que se refieren las alegaciones que hicieron Compromís y el PSPV».

Además, ha querido dejar claro que tendrá que lanzar las nuevas propuestas en el mismo Pleno porque «lo que pasa es que desde hace once días no ha habido comunicación con la concejala socialista María Pérez, porque la propia María Pérez así lo impuso».

El concejal de Movilidad ha explicado que la edil socialista diho que «no se hablaba de la Zona de Bajas Emisiones si no se hablaba de otras cosas ajenas a la Zona de Bajas Emisiones», en referencia a que el PSPV condicionaba la negociación a que se aprobara el Corredor Verde que proponía la izquierda en la anterior legislatura.

Carbonell ha opinado que «ya si no cumplir la ley debe regir la política de este ayuntamiento... empieza a ser un poco problemático».

El edil ha recordado que la oposición planteó tres puntos en las alegaciones «y en el Pleno haremos propuestas sobre estos tres puntos».

No ha querido desvelar cuáles serán las propuestass, para no dar pistas a la oposición que según él no ha querido escucharlo, y ha comentado que incluirá propuestas sobre la etiqueta B, la A y el perímetro.

A la pregunta de si rebajará el periodo de tiempo para aplicar la restricción a los coches con etiqueta B, ya que en la última reunión con el PSPV el PP propuso que se aplicara en 2032 para esa etiqueta, Carbonell ha respondido: «Dejen que haga la propuesta en el PLeno que no han querido escuchar».

Ha insistido es que es «fundamental llegar a un acuerdo por el bien de los valencianos«.

A la pregunta de si dimitirá si no se aprueba la Zona de Bajas Emisiones y se tienen que devolver los 115 millones de las ayudas europeas, la respuesta de Carbonell ha sido: «Comprendo que se pidiera mi renuncia su fuera yo el que hubiera puesto obstáculos para las negociaciones«.

Acto seguido ha añadido: «Pero podrán comprobar mañana que las propuestas que vamos a realizar son importantes, Si no hay acuerdo, no sería por falta de voluntad de este gobierno».