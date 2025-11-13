Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El confinamiento de aves se extiende a todas las granjas de la Comunitat al aumentar el Gobierno la alerta
Tráfico en la avenida del Cid de Valencia. IVÁN ARLANDIS

Los vecinos de Valencia presionan a los grupos municipales para que aprueben la Zona de Bajas Emisiones

«La ciudad no puede permitirse ponerse de espaldas a un modelo que ha de ser más limpio y sostenible», explica la presidenta de la Federación, María José Broseta, sobre la posibilidad de perder 115 millones de euros de fondos europeos

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) ha valorado en su último Pleno que reúne a todas las asociaciones vecinales la situación respecto a ... la Zona de Bajas Emisiones. En ese sentido han concluido que los distintos grupos de la corporación municipal, PP, PSPV, Compromís y Vox, «deben llegar a un acuerdo para que se aplique». «No se trata solo de evitar la devolución de los 115 millones de euros que la Unión Europea ya ha depositado, que también» –ha dicho la presidenta María José Broseta–, «además es porque la ciudad de Valencia no puede permitirse ponerse de espaldas a un modelo de ciudad que ha de ser más limpio y sostenible».

