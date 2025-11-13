Los vecinos de Valencia presionan a los grupos municipales para que aprueben la Zona de Bajas Emisiones

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) ha valorado en su último Pleno que reúne a todas las asociaciones vecinales la situación respecto a ... la Zona de Bajas Emisiones. En ese sentido han concluido que los distintos grupos de la corporación municipal, PP, PSPV, Compromís y Vox, «deben llegar a un acuerdo para que se aplique». «No se trata solo de evitar la devolución de los 115 millones de euros que la Unión Europea ya ha depositado, que también» –ha dicho la presidenta María José Broseta–, «además es porque la ciudad de Valencia no puede permitirse ponerse de espaldas a un modelo de ciudad que ha de ser más limpio y sostenible».

De este modo, la Federación vuelve a posicionarse después de que hace unos días ya señalara que, aunque «la delimitación de la zona de bajas emisiones es de mínimos, pues por ejemplo la zona portuaria debería estar también en las zonas recogidas por su enorme tráfico y por ser un agente altamente contaminante, no puede ser que por problemas 'intestinos' entre partidos la ciudad pierda una partida tan importante».

Del mismo modo, desde la entidad vecinal se incide en que el problema de fondo es no creer en los beneficios para la salud de poner límites a las emisiones descontroladas. Por ello, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, se insiste en los beneficios para la salud pública y el medio ambiente, más allá del propio cumplimiento de la normativa estatal y europea que además podría suponer la pérdida de 115 millones de euros a las arcas municipales.

En ese sentido, desde la Faavv se cita en concreto la necesidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad reduciendo la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos, los beneficios para la salud al reducirse los efectos que ocasionan muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica, el fomento del transporte público y la movilidad sostenible, la modernización de la ciudad en línea con otras grandes ciudades europeas que ya han implementado medidas similares mejorando la habitabilidad de las zonas urbanas, y el acceso a fondos europeos destinados a proyectos de movilidad sostenible.