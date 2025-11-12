El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición

El cronómetro está en marcha y veremos si se llega a una negociación en entre el PP y la oposición para aprobar la ordenanza de ... la Zona de Bajas Emisiones antes de que acabe el año para evitar una sanción europea y perder alrededor de 115 millones de euros en ayudas al transporte y fondos Next Generation.

Si bien el PP ha tratado de negociar el tema con el PSPV y luego incluso ha buscado el apoyo de Compromís, este martes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido que el «PP ha sido el único grupo responsable y que ha buscado acuerdos para no perder los recursos» que están en juego.

Precisamente y, en referencia a los 115 millones que están en juego si no se aprueba la ordenanza antes de que acabe el año, la alcaldesa no ha escondido el peligro que supone y ha afirmado que si, llegado el momento no hay acuerdo y se producen sanciones de Europa, «tendremos que pelearlo judicialmente si se da el contexto determinado».

A la pregunta de si se llegará un acuerdo a última hora o se perderá el dinero, Catalá ha respondido: «Eso tendrán que preguntarlo a los que levantaron la mano con un 'no'».

Ha insistido que tanto ella como su grupo «sí levantamos la mano con un 'sí'». Ha explicado que «por mí sí hubiera habido una ordenanza aprobada. El grupo popular ha sido el único grupo responsable para no perder los recursos».

Acto seguido ha indicado que durante la negociación primero sólo con el PSPV y luego sumando a Compromís, «hemos ofrecido incorporar nuevas etiquetas en la ordenanza de ZBE2, en referencia a sumar las de tipo B, »hemos propuesto ampliar el ámbito territorial de la ZBE a toda la ciudad, porque decían que habíamos hecho una ordenanza de mínimos , y nos hemos sentado en la negociación llevando las alegaciones que propusieron desde la oposición, y en el momento en que estamos negociando los socialistas imponen meter el tema del Corredor Verde«.

Catalá lamenta que la oposición imponga otros temas para no negociar

Sobre este asunto, Catalá ha recordado que no se puede permitir que mezclen el tema de la ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones con el Corredor Verde. «Eso no puede estar en el texto de la ordenanza».

Y ha añadido que con esta petición de última hora «lo que han demostrado es que no tienen ánimo de llegar a un consenso por responsabilidad».

Del mismo modo, ha comentado que desde Compromís quieren que se aprueben unos puntos de una moción, algunos referidos a la calle Colón, «cuando tampoco es un tema de esta ordenanza».

A la pregunta de si siguen negociando hasta última hora, ha respondido que «las negociaciones se dan todos los días, pero cuando nos sentamos con el PSPV para hablar de las alegaciones que ellos hicieron de la ordenanza, piden el Corredor Verde y Compromís pide aprobar una moción suya que no tiene que ver con la ordenanza... que quieren que les diga».

La alcaldesa ha expresado que seguirán con el tema. «Yo lo intento, tengo toda la disposición del mundo, he cogido sus alegaciones a la ordenanza para negociar el texto, pero no quieren negociar y quieren incorporar cosas que nada tienen que ver y que no se puede poner en la ordenanza de ZBE».

Llegado este punto, es cuando ha apuntado Catalá que si se llega al punto de perder recursos o de recibir sanciones de Europa, tendrán que pelear el tema judicialmente «y habrá que preguntar a quienes en el marco de la negociación tratan de imponer temas que nada tienen que ver con esta ordenanza concreta».

Fuentes municipales también han recordado que en ayuntamientos como el de Paterna, tampoco se ha aprobado la ordenanza de momento.

Así pues, la situación no es fácil de resolver después de que los socios de gobierno, Vox, dieran la espalda a los populares en este tema de la Zona de Bajas Emisiones que habían preparado y que, inicialmente aprobaron cinco veces (en comisiones y un pleno) pero que finalmente no respaldan por orden del partido de Vox a nivel nacional.

Las negociaciones con la oposición tampoco parece que avanzan. No hay que olvidar que el PP se había acercado a negociar con el PSPV, buscando al menos la abstención, pero de momento no ha cuajado.

Hasta el momento no ha habido acuerdo con los socialistas para desbloquear el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que debería de ponerse en marcha antes de que acabe el año, si no se quieren perder los 115 millones de euros en ayudas al transporte y fondos Next Generation que están en juego y que darían un buen bocado al presupuesto del Ayuntamiento.

En las reuniones, presenciales o telefónicas, que el PP ha mantenido días atrás con el PSPV plantearon alternativas para desbloquear el tema, los populares ofrecieron ampliar la limitación de la ZBE a toda la ciudad, sin incluir las pedanías y excluyendo Serrería. También propusieron incluir en las restricciones a los vehículos con etiqueta B a partir del año 2032, pero los socialistas no lo vieron como una negociación seria.

Desde el área de Movilidad también preguntaron a la edil del PSPV, María Pérez, si adelantando algo los plazos de implantación de la ZBE eliminarían el requisito para negociar de hacer un bulevar García Lorca sin coches (el conocido como Corredor Verde), pero la respuesta fue un 'no'.

Aunque inicialmente desde el PP no esperaban tener que llamar a la puerta de Compromís, sí lo han hecho, pero como han indicado desde la formación naranja, exigían que se aprobara en la comisión de Patrimonio una moción de Compromís orientada a reducir la contaminación en Valencia, pero según la portavoz de Compromís, Papi Robles esto no se produjo.

En esa moción Compromís planteaba tres acuerdos sobre la calle Colón, la mejora del transporte público y la protección de los BIC en el centro histórico y la dimisión del concejal Jesús Carbonell, pero argumentan que para «Compromís, cualquier negociación sobre la ZBE ha quedado en vía muerta, porque no hay ninguna intención de avanzar en la reducción de la contaminación», ha añadido Robles.

Según Robles, «Catalá necesitaba excusarse ante la opinión pública y fingir que dialogaba con todos, pero la realidad es otra: la responsabilidad de que Valencia no avance hacia una ciudad más saludable es suya». «Además, por su irresponsabilidad, PP y Vox pueden hacer perder hasta 150 millones de euros en fondos europeos por no implantar la ZBE dentro de los plazos establecidos. Es un despropósito absoluto», subrayó.

Tras conocer las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sobre la Zona de Bajas Emisiones, no se ha hecho esperar la respuesta del PSPV.

La concejala María Pérez ha contestado: «Catalá no sólo no dice la verdad sobre las negociaciones de la Zona de Bajas Emisiones sino que, además, parece haber olvidado que es la alcaldesa. Porque la responsabilidad de cumplir con la ley y tener una Zona de Bajas Emisiones que mejore la calidad del aire es de la alcaldesa y del Partido Popular; la responsabilidad de conseguir llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos también es de la alcaldesa y del Partido Popular; y la responsabilidad de que esta ciudad no pierda 115 millones de euros ni las bonificaciones al transporte también es de la alcaldesa y del Partido Popular».

Acto seguido ha añadido: «Pero la señora Catalá parece que prefiere culpar a los demás antes que asumir sus obligaciones y esconder su falta de gestión detrás de excusas. Y eso no es gobernar sino irresponsabilidad política».