Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España

La persiana gris que hay en la avenida del Puerto 43 no se levanta desde julio. Allí, donde hubo un tiempo en el que la ... sosa, el perfume y el alcanfor eran el olor rutinario, ha caído uno de los pocos bastiones que el comercio tradicional mantenía en pie. Tocar, mirar y preguntar eran las leyes no escritas que regulaban la actividad en la Droguería Almenar, una tienda que también albergaba mercería, paquetería y perfumería en su interior y que un día fue el hogar de ocho hermanos. Sin embargo, su luz se ha apagado a la espera de que alguien se aventure a retomar el negocio.

La historia de la empresa arranca hace más de cien años, cuando todavía estaba vinculada al mayorista valenciano Tomás Lechona Bella y cuya sede estaba en la calle del Mar. En aquel tiempo, era una droguería pura, de esas que vendían productos al peso y olían a laboratorio doméstico. En los años 50, el padre y la tía de Enrique y Amparo Almenar, que primero trabajaron como empleados, tomaron las riendas del negocio.

En aquel entonces era mucho más que la pequeña tienda que hoy se conoce: había almacenes, un corral y hasta una vivienda donde nacieron la mayoría de los ocho hermanos, entre ellos Enrique y Amparo. «Durante nuestra infancia nos repartíamos las tareas. Los más pequeños nos encargábamos de rellenar las bolsitas de detergente del bidón. Antes todo venía en grandes cantidades, mi padre ha llegado a envasar hasta esmalte de uñas», cuenta Amparo mientras hace el gesto que imita la acción de pasar el producto de un recipiente a otro.

El establecimiento actual es fruto de una reforma realizada hace 25 años, cuando la familia consiguió pasar del arrendamiento a la propiedad. Con ella el local pasó a ser la mitad de grande y la fachada perdió su aspecto original. No obstante, en la actualidad se conservan los letreros que indican el nombre del establecimiento, pintados a mano por Pilar, una de las hermanas Almenar. En el trajín que implicó la remodelación, encontraron verdaderos tesoros arrinconados en espacios que no vieron la luz en muchos años.

Uno de ellos fue una mesa de madera noble que data de principios del siglo pasado. En el centro del tablero había un retal de cuero acolchado. Amparo decidió restaurar el mueble hace pocos meses. Para su sorpresa, justo debajo de la tela que ocupaba la parte útil de la mesa había periódicos de 1921 de LAS PROVINCIAS que actuaban como mullidores.

Entre las anécdotas que encierra esta tienda, hay una que podría ocupar un capítulo completo en la historia industrial de España. En los años 60, cuando los detergentes clásicos Norit y Tu-tú no estaban ni en proceso de concepción, en la droguería Almenar nació el primer limpiador para ropa en ese formato. Su nombre era Plofi y prometía rapidez, comodidad y economía. «Es un procedimiento moderno ya empleado en el extranjero», dice el reverso del envase original, un cartón con un valor histórico incalculable.

El proceso que roza lo épico no tuvo un futuro prometedor, porque no pudieron obtener una licencia industrial. El Estado negó los permisos para construir una fábrica en València. La producción química solo podía tener lugar en Madrid o Barcelona. La centralización industrial asfixió un proyecto que, de haber salido adelante, habría colocado a este pequeño comercio de la avenida del puerto en el mapa de la industria química española.

No obstante, pudieron comercializarlo a nivel local. Llegaron a desarrollar varios tipos como el de ropa oscura, el cual usaban en el convento de monjas que estaba a la vuelta de la esquina. La fabricación se realizaba en un bombo de madera que se giraba a mano para conseguir mezclar los blanqueadores ópticos, la sal sosa y perfumantes. No era la única materia que producían a mano. Las pinturas las hacían los niños. «De tres a cuatro de la tarde nos tenían ocupados con palitos para hacer los colores», relata Amparo.

Para los ocho hermanos Almenar, la tienda no era un negocio, era un modo de vivir. Crecieron entre bidones, jabones, cintas y botones. La sexta de los hermanos se enamoró del trabajo y ha continuado con la tradición hasta que el 31 de julio se jubiló con 69 años. «La droguería nos ha dado para vivir dignamente. No es para hacerse rico, pero ganaba lo suficiente para mí y para poder tener una empleada», expone Amparo. Por ello cree que la opción de mantener el mismo modelo de negocio es viable a pesar de lo que pueda parecer.

La calidez, la sinceridad y los conocimientos han sido los que han marcado la identidad del local histórico y el secreto para conseguir una clientela fiel: «Mis hermanas y yo hemos probado casi todos los productos que hemos vendido. Si no funcionaban no los recomendaba. Puede que luego en casos específicos mis consejos no sirvieran, pero siempre he vendido lo que sabía que a mí me había ido bien». Su pasión es de notar. La forma en la que acaricia los botones y en cómo conoce dónde están colocados cada uno de los artículos demuestran que la mayor parte de su vida la ha pasado ahí dentro.

Sin embargo, la cuarentena del COVID azotó su comercio. «Muchas personas que no se habían atrevido a comprar por internet empezaron a hacerlo», argumenta. También tuvo complicaciones para encontrar personal cuando sus hermanas se retiraron de la mercería ya que ella quería a personas competentes en el mundo de la costura y que sintieran un amor similar al suyo, aunque este fuera imposible de igualar.

Quizá, si nadie releva a los Almenar en esta profesión, dentro de unos años alguien pasará por la Avenida del Puerto y verá otro negocio en el número 43. Nunca sabrá que allí se fabricó el primer detergente español. Ni que una familia de diez personas construyó su vida tras esas paredes. Ni que cien años antes hubo una tienda que olía a cal, jabón y conversación.