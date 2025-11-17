Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enrique y Amparo Almenar, los dueños de la histórica droguería de Valencia que ha cerrado. Jesús Signes

Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España

La tienda de los hermanos Almenar cierra el negocio tras más de 80 años en la avenida del Puerto | «El negocio no ha dado para vivir dignamente», afirman Enrique y Amparo

Rosana Ferrando

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:08

La persiana gris que hay en la avenida del Puerto 43 no se levanta desde julio. Allí, donde hubo un tiempo en el que la ... sosa, el perfume y el alcanfor eran el olor rutinario, ha caído uno de los pocos bastiones que el comercio tradicional mantenía en pie. Tocar, mirar y preguntar eran las leyes no escritas que regulaban la actividad en la Droguería Almenar, una tienda que también albergaba mercería, paquetería y perfumería en su interior y que un día fue el hogar de ocho hermanos. Sin embargo, su luz se ha apagado a la espera de que alguien se aventure a retomar el negocio.

