Un aficionado contempla la maqueta del nuevo estadio del Valencia en Cortes Valencianas. J. L. BORT

La financiación del Nou Mestalla lleva al club a comprometer buena parte de sus ingresos

Lim cobrará los 35 millones que prestó en diciembre 2022 a partir de diciembre de 2026, con intereses y a plazos hasta julio de 2029

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

'Nou Mestalla, Fondo de Titulización' es una cabecera que va a tenerse muy en cuenta en el futuro del Valencia. Es donde se ha ... metido de lleno el club para reactivar el estadio de Cortes Valencianas y lo que ata al fin y al cabo de pies y manos la capacidad de maniobra de la entidad, tanto a corto pero sobre todo a medio/largo plazo. Meriton decidió fulminar las deudas con el banco (Caixabank) y con Rights and Media y reunificó la deuda. Se mantiene, eso sí, los 35 millones que prestó Peter Lim el 19 de diciembre de 2022 y que devolverá el Valencia –intereses incluidos– desde el 15 de diciembre de 2026 en tres partes iguales (en total 70%) hasta el 15 de diciembre de 2028, mientras que el 30% restante será el 1 de julio de 2029. Eso sí, Lim aplica como garantía los primeros 5 millones por cada jugador traspasado.

