La financiación del Nou Mestalla lleva al club a comprometer buena parte de sus ingresos

'Nou Mestalla, Fondo de Titulización' es una cabecera que va a tenerse muy en cuenta en el futuro del Valencia. Es donde se ha ... metido de lleno el club para reactivar el estadio de Cortes Valencianas y lo que ata al fin y al cabo de pies y manos la capacidad de maniobra de la entidad, tanto a corto pero sobre todo a medio/largo plazo. Meriton decidió fulminar las deudas con el banco (Caixabank) y con Rights and Media y reunificó la deuda. Se mantiene, eso sí, los 35 millones que prestó Peter Lim el 19 de diciembre de 2022 y que devolverá el Valencia –intereses incluidos– desde el 15 de diciembre de 2026 en tres partes iguales (en total 70%) hasta el 15 de diciembre de 2028, mientras que el 30% restante será el 1 de julio de 2029. Eso sí, Lim aplica como garantía los primeros 5 millones por cada jugador traspasado.

Es de cualquier forma la aparición de Goldman Sachs la que apabulla y cuya presencia en la vida blanquinegra mantiene prácticamente hipotecados todas las fuentes de ingresos.

El fondo exige lógicamente garantías para esa operación en la que emitió bonos por importe de 237 millones de euros a 28 años (tres años de carencia y a un tipo fijo del 5,82%), y un contrato de crédito por 85 millones de euros a 5 años (tipo variable de Euribor +3,5%, si bien los dos primeros años, durante la construcción, el tipo queda fijado en el 5,545%).

El Valencia no está libre de cargas, por supuesto. En realidad, lleva años enganchado por unos y otros. Las garantías que tenía ante terceros a 30 de junio son: 1) hipoteca de la ciudad deportiva ante la Audiencia Nacional para evitar la sanción de IRPF e IVA más los intereses generados por la reclamación pendiente de Hacienda. 2) Garantía hipotecaria del Nou Mestalla en beneficio del Fondo de Titulización y que se dispara como máximo a los 300 millones de euros. 3) Contrato de promesa de garantía con el Fondo de Titulización en el que se otorga un derecho de prensa y promesa de prensa sobre los derechos del club de los ingresos de explotación de los estadios. 4) Parte de los fondos del terciario (vendido a Atitlan) serán traspasados al Fondo de Titulización para cubrir posibles contingencias en la construcción del Nou Mestalla y parte de los ingresos que se obtengan procedentes de la futura venta del viejo estadio serán traspasados también al Fondo para amortizar anticipadamente parte de la deuda. 6) Los ingresos que se generen por los seguros recibidos por retrasos en la construcción serán también traspasados al Fondo para amortizar anticipadamente la deuda. A FCC

La maniobra del cambio de corto a largo plazo de la deuda que ha ejecutado el club deja el capital circulante (diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente), con fecha 30 de junio pasado, en 160,2 millones de euros, frente a los 94,3 millones de euros en negativo un año antes, si bien si se tiene en cuenta el Fondo de Titulación del nuevo estadio, el fondo de maniobra continúa en negativo: -19,8 millones. Nada que ver con la cifra de -74,5 del ejercicio anterior.

El temor de muchos aficionados a que la hemorragia del Valencia sea mayor en el futuro, esté o no Lim, la quiere mitigar el club con la siguiente reflexión respecto al Nou Mestalla: «Será un pilar fundamental para la generación de ingresos, impulsando el crecimiento a lo largo de las próximas décadas».