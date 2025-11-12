Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 12 de noviembre de 2025

Teresa Ribera saluda a miembros de asociaciones de víctimas de la dana.

Redacción Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 12 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Teresa Ribera reconoce 380 días después errores de planificación en el Poyo y la Saleta

-Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»

-El Consell denuncia que pulseras antimaltrato pitan pese a no existir una alerta real para las víctimas

-Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución

-MotoGP, una mina de 35,9 millones para Valencia

