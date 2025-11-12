Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un crucero de Baleària, en Barcelona. LP.

Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución

La revocación de la concesión a Puerto Natura, filial de la naviera valenciana, se ha certificado este miércoles en el consejo de administración

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La negociación entre Baleària y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por instaurar una nueva terminal de pasajeros en el Puerto de Valencia ha vuelto ... a la casilla de salida. Tras varios años de conversaciones, de estudios de viabilidad y de adjudicaciones, la entidad marítima ha optado por revocar la concesión que fue otorgada a Puerto Natura Valencia SL, filial de la naviera valenciana, en noviembre de 2022. Un varapalo que no ha sentado nada bien a Baleària, que ha lamentado verse obligada a seguir operando en «unas instalaciones precarias e insuficientes».

