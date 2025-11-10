Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este lunes 10 de noviembre de 2025

Redacción

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:58

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 10 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat

-Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51

-Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa

-Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

-El Levante recibe una oferta de 30 millones del CSKA de Moscú por Etta Eyong

