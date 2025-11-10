Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón
El conseller de Sanidad se vacuna contra la gripe. LP

Sanidad amplía a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Los últimos datos de la conselleria señalan que la tasa se sitúa en los 18,4 casos por cada 100.000 habitantes,

R. V.

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

La Conselleria de Sanidad ha ampliado desde el 3 de noviembre la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 al conjunto de la ... población, tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña. Hasta ahora se han inmunizado frente a la gripe 625.430 personas y frente a la COVID-19 un total de 361.247 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  8. 8

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad amplía a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Sanidad amplía a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones