Urgente La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
Efectos de la barrancada en la pista de Silla. Rober Solsona/Europa Press

Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51

La jueza de la dana recibe la documentación que acredita que las víctimas utilizaron el sistema vinculado a Servicios Sociales y los intentos de comunicarse con las autoridades

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:31

Un total de cuatro víctimas mortales de la dana apretaron el botón de urgencia que ofrece el servicio de teleasistencia de Servicios Sociales la tarde ... de la dana. La jueza titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga posibles responsabilidades penales en la causa del 29-O, inció un proceso para estudiar las llamadas del servicio de teleasistencia de hasta seis fallecidos el día de la barrancada. A este respecto, la magistrada ya tiene en su poder que al menos cuatro de las seis víctimas activaron su servicio de teleasistencia, una de ellas desde las 15.51.

