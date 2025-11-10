Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
La jueza de la dana recibe la documentación que acredita que las víctimas utilizaron el sistema vinculado a Servicios Sociales y los intentos de comunicarse con las autoridades
Valencia
Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:31
Un total de cuatro víctimas mortales de la dana apretaron el botón de urgencia que ofrece el servicio de teleasistencia de Servicios Sociales la tarde ... de la dana. La jueza titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga posibles responsabilidades penales en la causa del 29-O, inció un proceso para estudiar las llamadas del servicio de teleasistencia de hasta seis fallecidos el día de la barrancada. A este respecto, la magistrada ya tiene en su poder que al menos cuatro de las seis víctimas activaron su servicio de teleasistencia, una de ellas desde las 15.51.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión