Comprobar Euromillones de este viernes: un nuevo millonario en un municipio con un puerto clave de España
Lugar donde se ha producido el atropello mortal.

Lugar donde se ha producido el atropello mortal.

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este jueves 7 de noviembre de 2025

Redacción

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:16

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 7 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

La jueza de la dana cita a declarar a Pérez Llorca cuando ya sabrá si es candidato a suceder a Mazón

El primer Es-Alert barajado a las 18.37 por Forata tampoco avisaba de subir a sitios altos: «Permanezcan en sus domicilios»

El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena

Así ha sido el Zalgiris Kaunas - Valencia Basket

