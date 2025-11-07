Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este jueves 7 de noviembre de 2025
Redacción
Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:16
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 7 de noviembre en la Comunitat Valenciana:
La jueza de la dana cita a declarar a Pérez Llorca cuando ya sabrá si es candidato a suceder a Mazón
El primer Es-Alert barajado a las 18.37 por Forata tampoco avisaba de subir a sitios altos: «Permanezcan en sus domicilios»
El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena
Así ha sido el Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
