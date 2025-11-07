Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
Escudo Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas

19:00h.

15

-

12

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Nate Reuvers, con el Valencia Basket. Iván Arlandis

En directo, Zalgiris Kaunas - Valencia Basket de Euroliga

Sigue el minuto a minuto del partido del conjunto taronja en Lituania

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:14

Icono15 - 12

Triple de Ignas Brazdeikis [Zalgiris Kaunas] con asistencia de Maodo Lo

Icono12 - 12

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Moses Wright.

Icono12 - 12

Edgaras Ulanovas [Zalgiris Kaunas] encesta el segundo tiro libre

Icono11 - 12

Edgaras Ulanovas [Zalgiris Kaunas] encesta el primer tiro libre

Icono10 - 12

Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Edgaras Ulanovas

Icono10 - 12

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono10 - 10

Ignas Brazdeikis [Zalgiris Kaunas] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.

Icono10 - 10

Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edgaras Ulanovas.

Icono10 - 10

Edgaras Ulanovas [Zalgiris Kaunas] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono10 - 10

1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Laurynas Birutis en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono10 - 10

Neal Sako [Valencia Basket] falla el gancho

Icono10 - 10

Canasta de Ignas Brazdeikis [Zalgiris Kaunas]

Icono8 - 10

Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono8 - 8

Tiempo muerto

Icono8 - 8

1ª Falta personal en ataque de Laurynas Birutis [Zalgiris Kaunas] sobre Sergio de Larrea

Icono8 - 8

Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono8 - 6

Canasta de Arnas Butkevicius [Zalgiris Kaunas]

Icono6 - 6

Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Sylvain Francisco

Icono6 - 6

Triple de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono6 - 3

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta

Icono6 - 3

Laurynas Birutis [Zalgiris Kaunas] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Matt Costello

Icono6 - 3

Laurynas Birutis [Zalgiris Kaunas] encesta el primer tiro libre

Icono5 - 3

1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Laurynas Birutis cuando lanzaba de dos.

Icono5 - 3

El balón sale fuera.

Icono5 - 3

Primera falta personal de Dustin Sleva [Zalgiris Kaunas] sobre Darius Thompson

Icono5 - 3

Nate Reuvers [Valencia Basket] corta el pase a Sylvain Francisco

Icono5 - 3

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Arnas Butkevicius

Icono5 - 3

Sylvain Francisco [Zalgiris Kaunas] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Arnas Butkevicius

Icono5 - 3

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dustin Sleva.

Icono5 - 3

Primera falta personal de Azuolas Tubelis [Zalgiris Kaunas] sobre Jean Montero

Icono5 - 3

Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.

Icono5 - 3

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Arnas Butkevicius.

Icono5 - 3

Mate de Azuolas Tubelis [Zalgiris Kaunas] tras un contraataque, con asistencia de Sylvain Francisco

Icono3 - 3

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Deividas Sirvydis

Icono3 - 3

Primera falta personal de Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] sobre Nate Reuvers

Icono3 - 3

Triple de Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] con asistencia de Dustin Sleva

Icono0 - 3

Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] falla el triple. El rebote ofensivo es para Arnas Butkevicius

Icono0 - 3

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono0 - 0

Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Deividas Sirvydis

Icono0 - 0

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Azuolas Tubelis.

Icono0 - 0

Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono0 - 0

Azuolas Tubelis [Zalgiris Kaunas] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

Zalgiris

Zalgiris

VAL

VAL

Tiros de 3

50.0%

50.0%

Tiros de 2

50.0%

50.0%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

63.6%

36.4%

Ignas BrazdeikisZalgiris5
Omari MooreVAL5
Deividas SirvydisZalgiris3
Kameron TaylorVAL3
Neal SakoVAL2
Omari MooreVAL2
Sylvain FranciscoZalgiris1
Maodo LoZalgiris1
Dustin SlevaZalgiris1
Jaime Pradilla GayánVAL1
Nate ReuversVAL1
Neal SakoVAL1
Darius ThompsonVAL1
Deividas SirvydisZalgiris1
Omari MooreVAL1
Arnas ButkeviciusZalgiris2
Nigel Williams-GossZalgiris0
Nate ReuversVAL0
Vincent ValerioVAL0
Jorge Carot HernándezVAL0
M. CostelloVAL2
Jean MonteroVAL1
Moses WrightZalgiris1
Arnas ButkeviciusZalgiris1
Edgaras UlanovasZalgiris1

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Zalgiris Kaunas - Valencia Basket de Euroliga

En directo, Zalgiris Kaunas - Valencia Basket de Euroliga