En directo, Zalgiris Kaunas - Valencia Basket de Euroliga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:14
15 - 12
Triple de Ignas Brazdeikis [Zalgiris Kaunas] con asistencia de Maodo Lo
12 - 12
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Moses Wright.
12 - 12
Edgaras Ulanovas [Zalgiris Kaunas] encesta el segundo tiro libre
11 - 12
Edgaras Ulanovas [Zalgiris Kaunas] encesta el primer tiro libre
10 - 12
Primera falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Edgaras Ulanovas
10 - 12
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
10 - 10
Ignas Brazdeikis [Zalgiris Kaunas] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
10 - 10
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edgaras Ulanovas.
10 - 10
Edgaras Ulanovas [Zalgiris Kaunas] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
10 - 10
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Laurynas Birutis en la lucha por un rebote ofensivo.
10 - 10
Neal Sako [Valencia Basket] falla el gancho
10 - 10
Canasta de Ignas Brazdeikis [Zalgiris Kaunas]
8 - 10
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
8 - 8
Tiempo muerto
8 - 8
1ª Falta personal en ataque de Laurynas Birutis [Zalgiris Kaunas] sobre Sergio de Larrea
8 - 8
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
8 - 6
Canasta de Arnas Butkevicius [Zalgiris Kaunas]
6 - 6
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Sylvain Francisco
6 - 6
Triple de Omari Moore [Valencia Basket]
6 - 3
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta
6 - 3
Laurynas Birutis [Zalgiris Kaunas] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Matt Costello
6 - 3
Laurynas Birutis [Zalgiris Kaunas] encesta el primer tiro libre
5 - 3
1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Laurynas Birutis cuando lanzaba de dos.
5 - 3
El balón sale fuera.
5 - 3
Primera falta personal de Dustin Sleva [Zalgiris Kaunas] sobre Darius Thompson
5 - 3
Nate Reuvers [Valencia Basket] corta el pase a Sylvain Francisco
5 - 3
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Arnas Butkevicius
5 - 3
Sylvain Francisco [Zalgiris Kaunas] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Arnas Butkevicius
5 - 3
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dustin Sleva.
5 - 3
Primera falta personal de Azuolas Tubelis [Zalgiris Kaunas] sobre Jean Montero
5 - 3
Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
5 - 3
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Arnas Butkevicius.
5 - 3
Mate de Azuolas Tubelis [Zalgiris Kaunas] tras un contraataque, con asistencia de Sylvain Francisco
3 - 3
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Deividas Sirvydis
3 - 3
Primera falta personal de Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] sobre Nate Reuvers
3 - 3
Triple de Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] con asistencia de Dustin Sleva
0 - 3
Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] falla el triple. El rebote ofensivo es para Arnas Butkevicius
0 - 3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
0 - 0
Nate Reuvers [Valencia Basket] roba el balón a Deividas Sirvydis
0 - 0
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Azuolas Tubelis.
0 - 0
Deividas Sirvydis [Zalgiris Kaunas] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
0 - 0
Azuolas Tubelis [Zalgiris Kaunas] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
0 - 0
Inicio del partido
Zalgiris
VAL
Tiros de 3
50.0%
50.0%
Tiros de 2
50.0%
50.0%
Tiros libres
100.0%
0.0%
Rebotes
63.6%
36.4%
|Ignas Brazdeikis
|Zalgiris
|5
|Omari Moore
|VAL
|5
|Deividas Sirvydis
|Zalgiris
|3
|Kameron Taylor
|VAL
|3
|Neal Sako
|VAL
|2
|Omari Moore
|VAL
|2
|Sylvain Francisco
|Zalgiris
|1
|Maodo Lo
|Zalgiris
|1
|Dustin Sleva
|Zalgiris
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|VAL
|1
|Nate Reuvers
|VAL
|1
|Neal Sako
|VAL
|1
|Darius Thompson
|VAL
|1
|Deividas Sirvydis
|Zalgiris
|1
|Omari Moore
|VAL
|1
|Arnas Butkevicius
|Zalgiris
|2
|Nigel Williams-Goss
|Zalgiris
|0
|Nate Reuvers
|VAL
|0
|Vincent Valerio
|VAL
|0
|Jorge Carot Hernández
|VAL
|0
|M. Costello
|VAL
|2
|Jean Montero
|VAL
|1
|Moses Wright
|Zalgiris
|1
|Arnas Butkevicius
|Zalgiris
|1
|Edgaras Ulanovas
|Zalgiris
|1
