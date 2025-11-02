Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de este domingo entrega 166.468,50 euros en este popular municipio madrileño

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este domingo 2 de noviembre de 2025

Redacción

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este domingo 2 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón

-Las asociaciones de víctimas protestan contra Mazón a las puertas del Palau: «Estamos esperando que haya fumata blanca»

-A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia

-El fútbol sigue siendo cruel con el Levante

-El Valencia Basket es líder de la ACB

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  6. 6

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  7. 7

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  8. 8 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  9. 9

    Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  10. 10

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana