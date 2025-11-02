Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
La Guardia Civil analiza el vehículo siniestrado tras sacarlo del agua en el puerto de Gandia.
La Guardia Civil analiza el vehículo siniestrado tras sacarlo del agua en el puerto de Gandia. Irene Marsilla

A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia

La detenida por un delito de homicidio por imprudencia grave y dar positivo en alcohol y drogas se acoge a su derecho a no declarar

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Gandia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El Juzgado de Instrucción número uno de Gandia ha acordado el ingreso en prisión de la conductora que provocó el accidente en el que murió su amiga, de 38 años, en el puerto de Gandia el pasado jueves. La joven de 25 años que iba al volante del coche que cayó al agua tras realizar un fuerte acelerón en la zona de aparcamiento junto al muelle sin barreras, no ha podido aclarar las circunstancias en las que se produjo el siniestro mortal y ha optado por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez que instruye la causa.

La arrestada, de nacionalidad brasileña, está investigada en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia grave y otros contra la seguridad vial, tras haber dado positivo en cocaína y superar el triple de la tasa de alcohol permitida al volante, al arrojar una tasa de 0,81 miligramos por litro de aire espirado, como ya adelantó LAS PROVINCIAS. Así como por conducir sin el permiso correspondiente.

La detenida ha sido puesta a disposición judicial en la mañana de este domingo por agentes de la Guardia Civil, cuerpo que se hizo cargo de la investigación con la ayuda de la Policía Local de Gandia, con competencias en materia de seguridad vial en casco urbano. El juez de guardia ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, tras haberlo solicitado el Ministerio Fiscal dada las posibles penas a las que se enfrentaría y al apreciar riesgo de fuga ya que podría marcharse a su país, Brasil, y para garantizar su presencia en un futuro juicio.

Noticias relacionadas

Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada

Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada

«Al menos pudimos sacar a la mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad»

«Al menos pudimos sacar a la mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad»

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado jueves en la zona de aparcamiento situada junto al puerto de Gandia. En el lugar, que no cuenta con barrera alguna que impida que peatones y coches puedan caer al agua, se encontraban dos mujeres en el interior de un coche, modelo Kia Ceed de color blanco.

En el asiento del conductor estaba la joven de 25 años, quien carece de carnet de conducir vehículos a motor en España, y junto a ella, en el asiento de copiloto, la mujer de 38 años, también de origen brasileño pero nacionalizada española y que sí tenía permiso de conducir.

Según testigos, el vehículo, modelo automático y adaptado a personas con movilidad reducida, dio un fuerte acelerón y acabó volando literalmente varios metros hasta caer al agua. Cuatro varones que presenciaron lo ocurrido se lanzaron a socorrer a las víctimas y lograron sacar sana y salva a la conductora, que se había quedado atrapada con el cinturón. De no ser por su acción también habría muerto.

No obstante, los intentos por sacar a la otra ocupante del coche fueron inútiles. Un agente de la Policía Local de Gandia que se encontraba franco de servicio y que también se lanzó al agua con una linterna para tratar de salvar a la mujer, también tuvo que desistir al no tener visibilidad y no poder llegar hasta ella.

Fue necesaria la intervención de agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para rescatar el cuerpo de la mujer, ya fallecida, esa misma noche, tres horas después del siniestro mortal. A la mañana siguiente se extrajo del agua, con una grúa y agentes del GEAS, el vehículo siniestrado. El coche ha sido analizado en profundidad por la Guardia Civil para esclarecer las causas del siniestro, donde a la influencia del alcohol y las drogas al volante se sumó la inexperiencia de la conductora con un vehículo automático.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  6. 6

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  7. 7

    La gran noche de Raphael en Valencia
  8. 8

    Duele ver a este Valencia
  9. 9 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  10. 10

    El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia