A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia La detenida por un delito de homicidio por imprudencia grave y dar positivo en alcohol y drogas se acoge a su derecho a no declarar

Ignacio Cabanes Gandia Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:12 | Actualizado 13:46h.

El Juzgado de Instrucción número uno de Gandia ha acordado el ingreso en prisión de la conductora que provocó el accidente en el que murió su amiga, de 38 años, en el puerto de Gandia el pasado jueves. La joven de 25 años que iba al volante del coche que cayó al agua tras realizar un fuerte acelerón en la zona de aparcamiento junto al muelle sin barreras, no ha podido aclarar las circunstancias en las que se produjo el siniestro mortal y ha optado por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez que instruye la causa.

La arrestada, de nacionalidad brasileña, está investigada en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia grave y otros contra la seguridad vial, tras haber dado positivo en cocaína y superar el triple de la tasa de alcohol permitida al volante, al arrojar una tasa de 0,81 miligramos por litro de aire espirado, como ya adelantó LAS PROVINCIAS. Así como por conducir sin el permiso correspondiente.

La detenida ha sido puesta a disposición judicial en la mañana de este domingo por agentes de la Guardia Civil, cuerpo que se hizo cargo de la investigación con la ayuda de la Policía Local de Gandia, con competencias en materia de seguridad vial en casco urbano. El juez de guardia ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, tras haberlo solicitado el Ministerio Fiscal dada las posibles penas a las que se enfrentaría y al apreciar riesgo de fuga ya que podría marcharse a su país, Brasil, y para garantizar su presencia en un futuro juicio.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado jueves en la zona de aparcamiento situada junto al puerto de Gandia. En el lugar, que no cuenta con barrera alguna que impida que peatones y coches puedan caer al agua, se encontraban dos mujeres en el interior de un coche, modelo Kia Ceed de color blanco.

En el asiento del conductor estaba la joven de 25 años, quien carece de carnet de conducir vehículos a motor en España, y junto a ella, en el asiento de copiloto, la mujer de 38 años, también de origen brasileño pero nacionalizada española y que sí tenía permiso de conducir.

Según testigos, el vehículo, modelo automático y adaptado a personas con movilidad reducida, dio un fuerte acelerón y acabó volando literalmente varios metros hasta caer al agua. Cuatro varones que presenciaron lo ocurrido se lanzaron a socorrer a las víctimas y lograron sacar sana y salva a la conductora, que se había quedado atrapada con el cinturón. De no ser por su acción también habría muerto.

No obstante, los intentos por sacar a la otra ocupante del coche fueron inútiles. Un agente de la Policía Local de Gandia que se encontraba franco de servicio y que también se lanzó al agua con una linterna para tratar de salvar a la mujer, también tuvo que desistir al no tener visibilidad y no poder llegar hasta ella.

Fue necesaria la intervención de agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para rescatar el cuerpo de la mujer, ya fallecida, esa misma noche, tres horas después del siniestro mortal. A la mañana siguiente se extrajo del agua, con una grúa y agentes del GEAS, el vehículo siniestrado. El coche ha sido analizado en profundidad por la Guardia Civil para esclarecer las causas del siniestro, donde a la influencia del alcohol y las drogas al volante se sumó la inexperiencia de la conductora con un vehículo automático.