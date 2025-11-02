Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vencedor, ante Jutglà. EFE
Crónica

El fútbol sigue siendo cruel con el Levante

El conjunto granota, que se quedó con uno menos en la primera parte, pierde ante el Celta en el tiempo de añadido tras haber empatado gracias a la fe de Arriaga

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:05

El fútbol es un deporte cruel, y especialmente con el Levante. No hace falta repasar la historia reciente del club granota, pero es que lo ... de encajar goles en los últimos minutos que rompen el corazón de los aficionados empieza a ser una cosa ya habitual. El tanto de Miguel Román decidió el encuentro para el Celta, que se llevó los tres puntos del Ciutat de València. Es una completa lástima, porque otra cosa no, pero a este Levante no se le puede reprochar compromiso, garra y entrega. Y el mejor reflejo de ello es Kervin Arriaga. El centrocampista hondureño es, con permiso de Carlos Álvarez y Etta Eyong, el mejor jugador de este equipo.

