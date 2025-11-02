Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
Braxton Key machaca el aro del San Pablo Buegos. miguel ángel polo

El Valencia Basket culmina su semana perfecta

El equipo de Pedro Martínez bate al San Pablo Burgos por 100-82 en la cuarta victoria seguida en el Roig Arena en los últimos ocho días. Braxton Key debutó como taronja con buen tono y 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 10 de valoración en casi 12 minutos de juego

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Cuatro partidos en ocho días. Sin viajes, pero las piernas notan igual ese desgaste. Con cuatro victorias, que es el justo premio al trabajo. El ... Valencia Basket terminó con su triunfo ante el San Pablo Burgos. Una semana sin descanso con una victoria que le permite, además, poner el 5-0 en su balance en la ACB, siendo la cuarta vez en la historia del club que arrancan una temporada en la Liga Endesa ganando los cinco primeros partidos. Por poner en el contexto que se merece, en las tres anteriores ocasiones el club no disputaba la Euroliga. En 1999-2000, con Miki Vukovic en el banquillo, lo hacía en la Copa Saporta, como en la 2000-2001 con Luis Casimiro de entrenador. En la última ocasión, aquel inicio del curso 2015-2016 con Pedro Martínez que se estiró hasta el récord de inicio de temporada de la entidad taronja con un 28-0, competían en la Eurocup. Un inicio inmaculado en la ACB combinado con la Euroliga más exigente de la historia, donde el Valencia Baske tes sexto con un balance de 5-3, y con el título de la Supercopa, haciendo que el inicio global en poco más de un mes sea de 12 victorias en 15 partidos, merece ser destacado. Aún en esta vorágine donde no hay tiempo de reflexionar o hacer balances. Un poco de pause.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  6. 6

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  7. 7

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  8. 8

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  9. 9

    Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  10. 10

    La gran noche de Raphael en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket culmina su semana perfecta

El Valencia Basket culmina su semana perfecta