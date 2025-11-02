El Valencia Basket culmina su semana perfecta

Cuatro partidos en ocho días. Sin viajes, pero las piernas notan igual ese desgaste. Con cuatro victorias, que es el justo premio al trabajo. El ... Valencia Basket terminó con su triunfo ante el San Pablo Burgos. Una semana sin descanso con una victoria que le permite, además, poner el 5-0 en su balance en la ACB, siendo la cuarta vez en la historia del club que arrancan una temporada en la Liga Endesa ganando los cinco primeros partidos. Por poner en el contexto que se merece, en las tres anteriores ocasiones el club no disputaba la Euroliga. En 1999-2000, con Miki Vukovic en el banquillo, lo hacía en la Copa Saporta, como en la 2000-2001 con Luis Casimiro de entrenador. En la última ocasión, aquel inicio del curso 2015-2016 con Pedro Martínez que se estiró hasta el récord de inicio de temporada de la entidad taronja con un 28-0, competían en la Eurocup. Un inicio inmaculado en la ACB combinado con la Euroliga más exigente de la historia, donde el Valencia Baske tes sexto con un balance de 5-3, y con el título de la Supercopa, haciendo que el inicio global en poco más de un mes sea de 12 victorias en 15 partidos, merece ser destacado. Aún en esta vorágine donde no hay tiempo de reflexionar o hacer balances. Un poco de pause.

Con el desgaste de la doble jornada de Euroliga, y teniendo claro que el cansancio acumulado podía complicar el segundo tiempo, el Valencia Basket lo puso todo en el cesto en el primer tiempo para acumular 20 puntos de ventaja que les permitieron amarrar el triunfo. En la segunda bastó con aguantar, a base de oficio, los intentos del San Pablo Burgos por intentar remontar un partido... pero sin colmillo. Cuando un rival pierde 20 balones, hace una mala segunda parte, y sólo remontas un punto se hace muy complicado el reto de ganar en el Roig Arena.

Cuando los locales pusieron el 6-0 inicial, con dos triples, el casillero de asistencias también tenía un dos. Esa fue la constante en un primer cuarto donde los de Pedro Martínez dieron un clinic de cómo mover el balón buscando al compañero con mejor opción de tiro en cada ataque. Tan quirúrgica fue esa búsqueda que se llegó al final del primer cuarto con una estadística imposible de superar en el porcentaje. La que marca el 100%. El 32-21 llegó con 10 canastas de campo del Valencia Basket, 6 de 7 en tiros de dos y 4 de 8 en triples y las 10 fueron asistidas. En ese cuarto también llegó el debut de Braxton Key, que debutó con 20-10 en el marcador y contribuyó en ese final de cuarto con un triple y un rebote.

Ese idilio entre las canasta de campo y las asistencias llegó hasta el 12 de 12, con un triple de Montero que fue asistido por Puerto (37-24) y sólo fue interrumpida por un momento de locura de otra de las facetas del libro de estilo como son los rebotes de ataque, donde tras cuatro capturas ofensivas en la misma jugada, Reuvers hizo un mate para poner el 39-27. Con el partido roto, con el San Pablo Burgos impotente ante el vendaval ofensivo de un rival que si no superó los 60 puntos a mitad del partido fue por falta de acierto, un triple de Darius Thompson, asistido por Moore, subió el 55-35 al final del segundo cuarto. Al paso por vestuarios, de las 17 canastas de campo 15 fueron asistidas (un espectacular 88%) y la valoración era de 82-19. Es cierto que segunda parte fue muy gris, y que hay que mejorar mucho el nivel de baloncesto ofrecido en los dos últimos cuartos, pero la no hay que sacar la fusta a las primeras de cambio. Porque, entre otras cosas, no sería justo por todo lo explicado.