Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 1 de noviembre de 2025

Redacción

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:07

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 1 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

-Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó

-Maribel Vilaplana, en el hospital

-Un monolito inédito presidirá l'Espai Valdés del Parque Central de Valencia

-Día de duelo y reencuentros familiares en los cementerios de barrio

-Arrestan a un miembro de la 'banda del extintor' tras un nuevo alunizaje en el almacén de Druni de Carlet

  1. 1 Maribel Vilaplana, en el hospital
  2. 2 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  3. 3 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  4. 4 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  5. 5

    Los errores de Mazón
  6. 6

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  7. 7

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  8. 8 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  9. 9

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  10. 10

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes

Te puede interesar

