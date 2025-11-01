Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
El líder del PP en la provincia de Valencia, VIcent Mompó, junto a Mazón. EFE

Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó

El funeral de Estado ha precipitado los acontecimientos y el presidente de la Generalitat vive sus horas más bajas con un futuro político a muy corto plazo

S. P.

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

Los tres barones provinciales del PP valenciano han movido ficha para buscar una salida y relevar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que vive ... sus peores horas políticas por el caso de la dana del 29 de octubre que dejó 229 fallecidos en Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 «Al menos pudimos sacar a la mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad»
  7. 7

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  8. 8 Los vecinos lo advierten: hay una nueva sustancia de moda en Micer Mascó
  9. 9

    De academia de inglés a hostal boutique premium en el corazón de Valencia
  10. 10

    Los errores de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó

Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó