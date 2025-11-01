Arrestan a un miembro de la 'banda del extintor' tras un nuevo alunizaje en el almacén de Druni de Carlet Los delincuentes, que huían en un Audi Q7 y un BMW X3 robados, protagonizaron una persecución de 40 kilómetros hasta sufrir un accidente en la AP-7 a la altura de Manises

El vehículo utilizado en otro de los robos que se les imputa a esta banda de aluniceros.

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:58 | Actualizado 16:54h.

La conocida 'banda del extintor', especializada en alunizajes en naves y establecimientos comerciales de la provincia de Valencia, han vuelto a actuar en la noche de Halloween. El objetivo escogido, de nuevo el almacén central de una cadena de perfumerías valenciana en Carlet, que ya asaltaron hasta en dos ocasiones el pasado mes de agosto. En esta ocasión, uno de los delincuentes ha podido ser arrestado por la Guardia Civil tras protagonizar una persecución de más de 40 kilómetros, en la que los asaltantes embistieron con sus vehículos -un Audi Q7 y un BMW X3 ranchera robados- varias veces los coches patrulla poniendo en peligro la vida de los agentes y la seguridad de los usuarios de la vía.

Uno de los miembros de esta banda criminal a la que se le atribuyen cerca de una veintena de robos con fuerza y numerosos delitos contra la seguridad vial pudo ser arrestado por la Guardia Civil tras estampar el vehículo en el que circulaba a la altura de Manises. Los otros dos delincuentes lograron escapar corriendo tras abandonar el otro coche robado siniestrado en este mismo punto de la AP-7.

El robo se produjo a la 1.30 horas de esta madrugada en el almacén central de la empresa de perfumerías Druni, situada en la localidad de Carlet, cuando se encontraban en la misma varios trabajadores del turno de la noche.

Los delincuentes, que ya protagonizaron otros dos robos en esta misma empresa a principios de agosto, han vuelto a utilizar la técnica del alunizaje. Esta vez el vehículo utilizado, que empotraron para poder abrir hueco en una de las entradas de la nave, es un BMW tipo ranchera, de color negro, que habían robado dos días antes en Almenara y que portaba la placas de matrícula dobladas.

Comienzo de la persecución

Rápidamente, dos de los ladrones, con el rostro oculto con pasamontañas, han cargado medio centenar de cajas de perfumes en los dos vehículos y han huido del lugar. El segundo coche empleado es un Audi Q7 de color blanco, también sustraído esa misma noche en un municipio de la Ribera Alta.

El aviso de este nuevo asalto de la banda de aluniceros movilizó a numerosas patrullas de la Guardia Civil, que localizaron los vehículos sospechosos huyendo a gran velocidad por la A-7 sentido Barcelona. A la persecución se sumaron patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), y de los cuarteles de Aldaia, Riba-roja y Llíria.

En uno de los coches, un Audi Q7, iban dos ocupantes y en el otro, el BMW X3, iba un tercer delincuente. Ambos vehículos embistieron en varias ocasiones los coches patrullas para tratar de hacerlos salir de la carretera y utilizaron la nieve carbónica de extintores -técnica que usan para huir y que ha dado nombre a la banda- para crear una nube de polvo banco con la que dificultar la visibilidad de sus perseguidores.

En esta ocasión dicha técnica no les ha servido de mucho, ya que delante de ellos dos patrullas de la Guardia Civil iban controlando que no pudieran adelantarse y escapar por alguna vía de servicio sin ser vistos. Para evitar siniestros, se cortó la circulación de un tramo de la autovía A-7.

Así, finalmente a la altura del kilómetro 311 de la AP-7, en la salida del polígono industrial de la Cova de Manises, se ha producido una colisión entra varios vehículos, tanto de los delincuentes como de las patrullas, y los ladrones han tratado de escapar a pie. Uno de ellos ha sido alcanzado, pero los otros dos han logrado escapar.

Toda la mercancía recuperada

Alguno de los agentes ha resultado herido leve y ha tenido que ser atendido en un centro de salud, mientras que la policía judicial de la Guardia Civil de Carlet se ha hecho cargo de las investigaciones. El Instituto Armado ha podido recuperar la totalidad de la mercancía robada en la empresa de perfumería.

En la madrugada del pasado 18 de octubre otro de los presuntos miembros de esta banda de aluniceros fue arrestado en el término municipal de Torrent tras otra persecución después de robar mediante la técnica del alunizaje en dos estancos de Valencia y Torrent. Los delincuentes huían en dos vehículos, un Audi A6 -que acabó siniestrado- y un Audi Q7. El único detenido quedó en libertad con cargos tras ser puesto a disposición judicial.