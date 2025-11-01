Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Familia Gimeno, descendientes de pescadores del Cabanyal.

Familia Gimeno, descendientes de pescadores del Cabanyal. Jesús Signes

Día de duelo y reencuentros familiares en los cementerios de barrio

Descendientes de pescadores del Cabanyal y vecinos del Grao de toda la vida mantienen la tradición de visitar los camposantos en el día de Todos los Santos

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:31

Los valencianos rinden hoy memoria a sus familiares en el Cementerio General de Valencia y, además, en los de Camposantos de barrio, los que se ... encuentran repartidos por Campanar, Benimàmet, El Palmar, Massarrojos, El Grao y El Cabanyal.

