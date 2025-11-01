Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, conversa con el artista Manolo Valdés, en Nueva York sobre la maqueta. Ayto. Valencia

Un monolito inédito presidirá l'Espai Valdés del Parque Central de Valencia

Catalá conoce en su visita a Nueva York la maqueta de la primera obra que se instalará en el exterior del Muelle 3, un espacio donde se podrán contemplan 30 esculturas de medio y gran formato

L. S.

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Un monolito insólito y colorido presidirá l'Espai Valdés que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quiere impulsar en el Parque Central, junto al ... barrio de Ruzafa. De hecho, este sábado Catalá se ha reunido con el artista y escultor Manolo Valdés en Nueva York para perfilar l'Espai Valdés que se ubicará en el muelle 3 del citado Parque Central.

