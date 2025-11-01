Un monolito inédito presidirá l'Espai Valdés del Parque Central de Valencia

Un monolito insólito y colorido presidirá l'Espai Valdés que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quiere impulsar en el Parque Central, junto al ... barrio de Ruzafa. De hecho, este sábado Catalá se ha reunido con el artista y escultor Manolo Valdés en Nueva York para perfilar l'Espai Valdés que se ubicará en el muelle 3 del citado Parque Central.

Durante la reunión, en la que también han estado presentes los concejales José Luis Moreno y Paula Llobet, Manolo Valdés le ha trasladado a la alcaldesa un cambio importante sobre la figura que presidirá l'Espai Valdés, en la parte exterior del Parque Central: «Le he trasladado una cosa que me gusta mucho y ha sido fácil. Tenía la intención de poner una escultura y he corregido e introducido cambios en la escultura. Eso sé que siempre para la administración es un problema, pero para esta administración no lo ha sido. Va a ser primer monolito», ha afirmado el artista.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia ha afirmado: «Estoy inmensamente agradecida por la generosidad de Manolo Valdés con su ciudad, no sólo por este Espai Valdés que va estar en Valencia con obras maravillosas de nuestro artista más internacional, sino porque Manolo Valdés ha pensado en un monolito inédito, en una pieza inédita, que nunca se había hecho antes, para su ciudad. Yo he visto una pequeña maqueta y va a ser increíble, va a ser único, imponente y los juegos de luz y el arte de Manolo Valdés van a llegar a todas las partes de la ciudad con un sentido de transcendencia muy importante de una obra de los nuestros».

Cabe recordar que la alcaldesa de Valencia y Manolo Valdés han llegado a un acuerdo que consisten en la cesión por parte del artista de una muestra de su obra por un plazo de 10 años prorrogable en periodos sucesivos de cinco en cinco años.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento se encargará del acondicionamiento del Muelle 3 del Parque Central con las condiciones de seguridad y conservación adecuadas para acoger y exhibir las obras.

L'Espai Valdés se trata de un espacio de 1.128,40 metros cuadrados de superficie, que será acondicionado para exhibir las piezas, muchas de ellas de gran tamaño. Además, el acceso del público al espacio expositivo será totalmente gratuito.

Las piezas en exposición se irán renovando y cambiando a lo largo del tiempo, desde una perspectiva dinámica, que permitirá conocer con mayor amplitud la obra de Valdés, y que convertirá el nuevo espacio expositivo en un ámbito en evolución y en renovación constante. Se tratará de 30 piezas de medio y gran formato.

Catalá y Valdés, junto a los concejales José Luis Moreno y Paula Llobet. Ayto. Valencia

«Este proyecto sitúa a Valencia, sin duda alguna, en el mapa de la cultura y el arte contemporáneo a nivel mundial, a la vez que mima nuestra identidad, lo nuestro, lo cercano», ha señalado la alcaldesa de Valencia.

María José Catalá ha explicado que «la estrategia que estamos siguiendo desde el gobierno municipal es que nuestros artistas tengan su lugar en su ciudad, sentirnos orgullosos de ellos y que tengan su espacio. L'Espai Valdés va a transformar el Parque Central y es parte de este proyecto 'Culturia' que estamos desarrollando: la ciudad del Túria, la ciudad de la cultura».

Además, ha subrayado que están «alimentando mucho esa base cultural de una ciudad que es única, exclusiva y que tiene mucha identidad. Esta ciudad necesitaba recuperar su identidad y la estamos recuperando con proyectos e iniciativas como ésta».

El Espai Manolo Valdés: Arte en el interior y exterior del Parque Central

El objetivo de este Espai Valdés es hacer un parque dentro de un parque: «Un espacio donde el arte y la naturaleza dialoguen, con esculturas que salpicarán el espacio invitando a entrar, a descubrir y a pasear».

El proyecto que se prevé desarrollar contempla un espacio «donde las obras no sólo se contemplan, sino que se encuentran y se cruzan en el camino, desdibujando los límites entre interior y exterior. La idea transversal que recorre e identifica este proyecto es lograr una integración entre arte y espacio público para hacer de la cultura algo vivo, cercano y cotidiano», tal como detallan desde el Ayuntamiento.

Durante la firma del protocolo que se firmó entre la alcaldesa y la hija de Manolo Valdés, Regina Valdés, María José Catalá recordó que cuando «llegué al gobierno nos marcamos una meta: la cultura debía ser uno de los ejes de reactivación de la ciudad, un sello de identidad y autoestima. Y pusimos en marcha una 'revolución cultural' que pasaba por cuidar y revalorizar aquellos museos que ya tenemos y que nos identifican; y, además, -ha destacado- por ambicionar lo grande, por crear nuevos espacios que sean referentes culturales y que reivindiquen el orgullo por lo nuestro, como el futuro Espai Manolo Valdés».

Catalá ha concluido con la idea de que «hemos iniciado una revolución cultural íntimamente ligada al modelo de ciudad que queremos: no una ciudad con cultura, sino una ciudad construida desde la cultura». Y ha asegurado que «Valencia no se parece a ninguna otra urbe, ni quiere parecerse».