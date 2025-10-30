Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este miércoles 29 de octubre de 2025

Redacción

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 30 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

- La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

- Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases

- Tres años de prisión por matar de un puñetazo a un discapacitado en Alzira tras discutir por el aparcamiento

- Vida extra con ciertos apuros para el Levante

