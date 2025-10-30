Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 29 de octubre de 2025

Redacción Jueves, 30 de octubre 2025, 21:43 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este jueves 30 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

- La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

- Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases

- Tres años de prisión por matar de un puñetazo a un discapacitado en Alzira tras discutir por el aparcamiento

- Vida extra con ciertos apuros para el Levante

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.