Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
El condenado por matar de un puñetazo a un vecino de Alzira con movilidad reducida tras una discusión por el aparcamiento.

El condenado por matar de un puñetazo a un vecino de Alzira con movilidad reducida tras una discusión por el aparcamiento. Ignacio Cabanes

Tres años de prisión por matar de un puñetazo a un discapacitado en Alzira tras discutir por el aparcamiento

El acusado reconoce la agresión mortal y el tribunal exime de responsabilidad a su novia, con quien la víctima, de 64 años y con movilidad reducida, había discutido una hora antes por estacionar en la plaza reservada

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10

Comenta

La muerte de Félix Francisco Oltra, el vecino de Alzira de 64 años y con una incapacidad permanente que murió tras el puñetazo que ... le propinó el novio de una mujer con la que había discutido una hora antes por una plaza de aparcamiento, se ha saldado con una pena de tres años de cárcel para su agresor por un delito de lesiones dolosas en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave. Insuficiente para la familia de la víctima cuando estamos hablando de la vida de una persona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  7. 7 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  8. 8 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  9. 9

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  10. 10 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres años de prisión por matar de un puñetazo a un discapacitado en Alzira tras discutir por el aparcamiento