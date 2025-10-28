Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Euromillones de este martes entrega 540.419,67 euros y deja un nuevo millonario en un municipio valenciano popular por su castillo

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 28 de octubre de 2025

Redacción

Martes, 28 de octubre 2025, 21:35

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 28 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros

- Así será el funeral de Estado: lectura de nombres, voz a los familiares y discurso del Rey

- La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantendría la mayoría en Valencia

- Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas

- El Valencia paga al Ayuntamiento los 11,2 millones del polideportivo del Nou Mestalla

