Así será el funeral de Estado: lectura de nombres, voz a los familiares y discurso del Rey

España celebrará este miércoles 29 de octubre un funeral de Estado en memoria de la mayor catástrofe natural de nuestra historia. Se cumple un ... año de aquel fatídico 29 de octubre que arrasó media provincia de Valencia, pero que también causó fallecidos en Cuenca, Albacete y uno en Málaga. Todos ellos, los 237 (229 en Valencia), serán conmemorados en un acto de naturaleza laica que se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El espacio acogerá la asistencia de unas 800 personas entre familiares de víctimas y autoridades, y serán los afectados los que tengan todo el protagonismo, así como la Casa Real.

Tal y como se ha publicado en anteriores informaciones, el acto tendrá una duración aproximada de una hora y serán tres los familiares de víctimas que intervengan según marque el guion. Además, también habrá un espacio para que pronuncie su discurso el Rey Felipe VI, al contrario que los representantes políticos, que en este caso no participarán. El hilo conductor de cada intervención estará dirigido por Lara Síscar, periodista natural de Gandía que participó en la cobertura periodística de la tragedia como parte del equipo de Radio Televisión Española (RTVE).

Según han informado fuentes organizadoras, la llegada de todos los asistentes se hará de manera escalonada y durante un periodo de dos horas para tratar de mantener la puntualidad del acto. Así, será a partir de las 16.15 horas aproximadamente cuando comiencen a llegar los familiares de las víctimas de la trágica dana. Tan sólo unos minutos después, en torno a las 16.30, se espera que también comiencen a dejarse ver ver las autoridades. Primero serán los alcaldes de las localidades afectadas (un total de 78). Después, se espera la asistencia de los presidentes autonómicos y representantes del Gobierno de España (entre ellos el presidente Pedro Sánchez).

Por último, llegarán los Reyes. La llegada de Sus majestades se espera en torno a las 17.45 horas, cuando serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y realizarán un saludo al resto de autoridades, tras lo que accederán al acto por la calle Mayor del Museo de las Ciencias donde estarán ya todos los asistentes ubicados.

A partir de las 18.00 horas comenzará el acto en sí mismo. El arranque lo marcará la interpretación en directo del himno nacional, seguido por la bienvenida a los asistentes ofrecida en todas las lenguas cooficiales. Lara Síscar, la presentadora, será quien continúe con el hilo del acto, para posteriormente dar paso a la lectura de todos los nombres de las víctimas de la tragedia. Tras esto, la cantante valenciana La Maria interpretará la pieza 'Mon Velatori'.

Cuando finalice la primera actuación, será el turno de los familiares de las víctimas. Serán tres afectados los que pongan voz a sendos discursos que recordarán el fatídico golpe con el que la naturaleza golpeó a Valencia, Cuenca, Albacete e incluso Málaga.

Posteriormente, Sus Majestades los Reyes realizarán una ofrenda floral mientras suena 'El Cant dels Ocells'. Después se guardará un minuto de silencio y clausurará el acto Felipe VI.

Por último se interpretará el 'Adagio del Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, a cargo del Sexteto de la Orquesta de RTVE, con lo que finalizará el funeral de estado.

Estarán presentes los distintos poderes y altas instituciones de Estado; el conjunto del Gobierno, con las vicepresidentas y todos los ministros, y presidentes autonómicos. Asimismo, están invitados los 78 alcaldes de los municipios afectados (75 de la Comunitat, dos de Castilla-La Mancha y uno de Andalucía). Entre los presidentes autonómicos ya confirmaron su asistencia

Otros de los invitados al funeral son los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y el Senado, Pedro Rollán; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y representantes de la judicatura como los presidentes del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. Por parte de los agentes sociales asistirán Antonio Garamendi (CEOE), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Alvárez (UGT). También se ha confirmado la asistencia de expresidentes del Gobierno como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, no acudirán al acto otros representantes políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, o el expresidente del Gobierno Felipe González.