Urgente Vox recula y Valencia se queda sin Zona de Bajas Emisiones
El Museo de las Ciencias ultima los preparativos del Funeral de Estado Jesús Signes

Así será el funeral de Estado: lectura de nombres, voz a los familiares y discurso del Rey

El acto celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias será laico y contará con un asistencia de una 800 personas entre familiares de fallecidos y autoridades

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 17:40

España celebrará este miércoles 29 de octubre un funeral de Estado en memoria de la mayor catástrofe natural de nuestra historia. Se cumple un ... año de aquel fatídico 29 de octubre que arrasó media provincia de Valencia, pero que también causó fallecidos en Cuenca, Albacete y uno en Málaga. Todos ellos, los 237 (229 en Valencia), serán conmemorados en un acto de naturaleza laica que se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El espacio acogerá la asistencia de unas 800 personas entre familiares de víctimas y autoridades, y serán los afectados los que tengan todo el protagonismo, así como la Casa Real.

