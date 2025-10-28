Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vox recula y Valencia se queda sin Zona de Bajas Emisiones
Cámaras de lectura de matrículas de la Zona de Bajas Emisiones. DAMIÁN TORRES

Vox recula y Valencia se queda sin Zona de Bajas Emisiones

La falta de acuerdo con la oposición condena al Ayuntamiento a perder más de 115 millones de euros

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 16:32

Comenta

Volantazo, y nunca mejor dicho, a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia. El Cap i Casal no tendrá una ZBE porque Vox ha ... reculado y, tras votar cinco veces a favor, ha decidido votar en contra de la aprobación definitiva de la ordenanza. La ZBE iba a entrar en vigor el 1 de diciembre, pero el grupo municipal de Vox ha anunciado que votará en contra, lo que ha obligado a negociaciones urgentes entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo. El Consistorio puede perder 115 millones de euros.

