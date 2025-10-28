Vox recula y Valencia se queda sin Zona de Bajas Emisiones

Volantazo, y nunca mejor dicho, a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia. El Cap i Casal no tendrá una ZBE porque Vox ha ... reculado y, tras votar cinco veces a favor, ha decidido votar en contra de la aprobación definitiva de la ordenanza. La ZBE iba a entrar en vigor el 1 de diciembre, pero el grupo municipal de Vox ha anunciado que votará en contra, lo que ha obligado a negociaciones urgentes entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo. El Consistorio puede perder 115 millones de euros.

La decisión de Vox y de la oposición implica que, de momento, el 1 de diciembre no entrará en vigor la ZBE. Todavía hay tiempo: se puede aprobar en el pleno de noviembre, pero ni PSPV ni Compromís se han mostrado este martes muy por la labor de llegar a un acuerdo porque exigen que se asuman sus alegaciones y el PP no está dispuesto. A la desesperada, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha ofrecido ampliar el ámbito territorial de la ordenanza y la alcaldesa ha dado dos minutos para negociar, pero nadie se ha levantado siquiera de sus asientos.

El PP ha perdido la votación por 13 votos a 19, dado que Vox ha votado con el PSPV y Compromís. Cabe recordar, como insisten desde el equipo de gobierno, que Vox ha votado hasta en cinco ocasiones a favor de la ZBE.