Vista aérea de la recreación del Nou Mestalla. VCF

El Valencia paga al Ayuntamiento los 11,2 millones del polideportivo del Nou Mestalla

El club hace oficial la transferencia del dinero que irá a parar a las arcas municipales y que servirá de inmediato para dar validez al terciario que aprobó este mismo martes el pleno con los votos de PP, Vox y PSPV

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:15

Comenta

El Nou Mestalla se mueve. No en sentido literal, porque desgraciadamente lleva en danza el asunto casi veinte años ante la desesperación de aficionados, ciudadanos ... y políticos, pero al menos en cuestiones de cierta relevancia. El último avance afecta directamente al terciario de la porción de solar que tiene la pastilla de Cortes Valencianas y, por añadidura, al polideportivo para el barrio de Benicalap que tenía que sufragar el Valencia. El club ha hecho oficial el pago de 11,2 millones de euros (IVA incluido), dinero que irá a parar a las arcas municipales y que servirá de inmediato para dar validez al terciario que aprobó este mismo martes el pleno del Ayuntamiento con los votos de PP, Vox y PSPV. Compromís se posicionó en contra.

