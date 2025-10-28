El Valencia paga al Ayuntamiento los 11,2 millones del polideportivo del Nou Mestalla

El Nou Mestalla se mueve. No en sentido literal, porque desgraciadamente lleva en danza el asunto casi veinte años ante la desesperación de aficionados, ciudadanos ... y políticos, pero al menos en cuestiones de cierta relevancia. El último avance afecta directamente al terciario de la porción de solar que tiene la pastilla de Cortes Valencianas y, por añadidura, al polideportivo para el barrio de Benicalap que tenía que sufragar el Valencia. El club ha hecho oficial el pago de 11,2 millones de euros (IVA incluido), dinero que irá a parar a las arcas municipales y que servirá de inmediato para dar validez al terciario que aprobó este mismo martes el pleno del Ayuntamiento con los votos de PP, Vox y PSPV. Compromís se posicionó en contra.

El Ayuntamiento sacó adelante la propuesta que ya había sido tratada en la comisión de urbanismo la semana pasada y en la que se incluía una cláusula importante. Para que el terciario saliera adelante, hacía falta el requisito previo del abono por parte del club de ese dinero que servirá para la construcción del complejo deportivo que tanto ha dado que hablar.

El Valencia, según informó este periódico, había decidido tomar la posición de pagar pero siempre después de que el Ayuntamiento sacara adelante en pleno la propuesta del terciario. Ahora las piezas encajan y Atitlan tiene vía libre de esta forma para poner en marcha su proyecto de levantar dos torres, de oficinas y hotel, en ese terreno colindante al estadio. Hay que recordar que el Valencia vendió a Atitlan el terciario por unos 35 millones de euros, dinero que irá directamente a la construcción del Nou Mestalla y siempre condicionado los pagos a diversos hitos que el club debe ir cumpliendo. Uno de ellos estaba pendiente precisamente a la aprobación por parte del Consistorio de ese uso de suelo comercial.