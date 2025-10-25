Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este sábado 25 de octubre de 2025

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:18

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado, 25 de octubre en la Comunitat Valenciana:

- Decenas de miles de personas se manifiestan por el aniversario de la dana en Valencia

- Valencia rinde homenaje a las víctimas de la dana tras casi un año desde la tragedia

- Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

- Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante

- Valencia - Villarreal, en directo

