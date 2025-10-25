Valencia rinde homenaje a las víctimas de la dana tras casi un año desde la tragedia El acto celebrado en el Teatro Olympia de la mano de la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre 2024 ha estado marcado por la emoción y los reproches al Gobierno

ERIKA MANSO Sábado, 25 de octubre 2025, 12:45 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

El Teatro Olimpia de Valencia se ha llenado este sábado de emoción, lágrimas y reivindicación durante el homenaje a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre, un acto organizado por las asociaciones de afectados y familiares que han querido recordar a quienes perdieron la vida y exigir responsabilidades por lo sucedido.

El homenaje ha comenzado con un emotivo recibimiento a cargo de la Nova Muixeranga de Algemesí, que ha dedicado algunos de sus pases a las víctimas. A continuación, la xaranga ha ofrecido un breve homenaje musical, tras el cual Mariló ha dado la bienvenida al público asistente, visiblemente emocionado.

Una de las intervenciones más sobrecogedoras ha sido la de Toñi García, quien perdió a su hija y a su marido en la tragedia del 29 de octubre. «No voy a parar hasta conseguir responsabilidades», ha declarado, alzando la voz. García ha reprochado la falta de reacción de las autoridades aquel día y ha señalado directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, exigiendo su dimisión y llegando a proclamar: «Mazón, dimisión y a prisión».

Por su parte, Rosa Álvarez, también miembro de la asociación de víctimas, ha querido subrayar que «todo falló», denunciando la «ineptitud de un presidente que no ha asumido responsabilidades». En su intervención, ha afirmado que «Mazón es la persona más miserable del Gobierno. No le queremos en el funeral de las víctimas. Si aquel día se ausentó, queremos que también se ausente hoy», unas palabras que han resonado con fuerza en el auditorio.

El acto ha continuado con el testimonio de Lourdes Boire, que ha recordado con emoción a Rubén Lima Rábago, novio de su hija, fallecido en el barrio de La Torre durante la riada. En ese momento, en la gran pantalla del teatro se han proyectado los nombres de las 229 víctimas que perdieron la vida, en un silencio solo roto por los sollozos del público.

Posteriormente han subido al escenario Mariló y Beatriz Garrote, representante de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, en un gesto de unión entre quienes han sufrido tragedias marcadas por la falta de prevención y la ausencia de justicia. El acto ha culminado con la actuación del cantautor Pau Alabajos, que ha interpretado su emblemática canción «Línia 1», dedicada a las víctimas del accidente de metro de 2006, en colaboración con la Associació de Víctimes de la dana 29 de Octubre.

El homenaje, cargado de emoción y memoria, ha sido también una llamada a la responsabilidad política y moral. Las asociaciones de víctimas han reiterado que no buscan solo recordar, sino también lograr justicia y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse, «todos recordaremos ese 29 de octubre», comentan consternados los representantes de la asociación. Cada nombre, apellido y cada historia hoy han sido recordados, aplaudidos y guardados en el corazón de todos los asistentes.