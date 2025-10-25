En directo, Valencia CF - Villarreal CF

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 10 S25/10 · Árbitro: Javier Alberola Rojas
Valencia
21:00h.
0
-
0
Villarreal
Min. 4
VAL
VIL
Valencia
Sábado, 25 de octubre 2025, 20:59
21:06
Falta de Lucas Beltrán, hoy titular, sobre Pape Gueye, en un intento de robar el balón.
Enlace copiado
21:03
Balón arriba del Villarreal en largo y empiezan las disputas.
Enlace copiado
21:02
¡EMPIEZA EL DERBI ENTRE VALENCIA Y VILLARREAL!
Enlace copiado
21:01
Mestalla se pone en pie para honrar a las víctimas de la tragedia de la dana de hace un año.
Enlace copiado
20:58
Valencia y Villarreal pisan ya Mestalla mientras suena el himno de la Comunitat Valenciana.
Enlace copiado
20:56
El templo de la Avenida de Suecia luce de gala con gente en prácticamente todas sus butacas. Habrá buena entrada y se superarán los 40.000 espectadores una vez más.
Enlace copiado
20:50
El partido está a punto de comenzar y van a dar inicio los prolegómenos en homenaje a las víctimas de la dana en Mestalla.
Enlace copiado
20:36
“La sensación que tenemos es que no les damos muchas ocasiones a los rivales pero en ocasiones puntuales nos sentencian. Vamos a intentar ser más previsores”, ha dicho el técnico del Villarreal.
Enlace copiado
20:33
“Sabemos la magnitud del rival y la exigencia del partido, vamos a darle lo mejor a la afición. Nos van a obligar a defender muy bien y a atacar muy bien”, ha dicho el técnico del Valencia.
Enlace copiado
20:29
Saltan los jugadores de ambos equipos al césped de Mestalla para ejercitarse antes del partido.
Enlace copiado
20:04
Será raro no ver al submarino de amarillo, pero estos serán sus colores esta noche en Mestalla.
Hoy, colaborando con la iniciativa del Valencia de jugar el partido con la Senyera, cambiamos el amarillo de la primera equipación por el beige y el granate de la segunda.— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2025
Junts per a reafirmar el compromís amb la nostra Comunitat i la nostra gent. 💛 pic.twitter.com/7vgSBCfhaF
Enlace copiado
20:04
Hoy en Mestalla se vivirá un emotivo homenaje en recuerdo a las víctimas de la dana. El Valencia jugará con la senyera y el Villarreal usará su equipación alternativa para evitar conflicto de colores.
Esta noche el Camp de Mestalla rendirá homenaje a los afectados por la DANA en su primer aniversario 🏟️— Valencia CF (@valenciacf) October 25, 2025
❤️🩹 El Valencia CF recordará a todas las personas y municipios afectados en la previa ante el Villarreal CF#ValenciaVillarreal#ADNVCF
Enlace copiado
19:57
Este es el equipo elegido por Carlos Corberán.
⚽ XI INICIAL 🆚 @VillarrealCF#ValenciaVillarreal#ADNVCFpic.twitter.com/97mROSLfSZ— Valencia CF (@valenciacf) October 25, 2025
Enlace copiado
19:57
Este es el equipo elegido por Marcelino García Toral.
🟡 ONCE INICIAL 🟡#ValenciaVillarrealpic.twitter.com/Q3xq81uxiJ— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2025
Enlace copiado
19:56
Ya conocemos los onces iniciales de ambos equipos, vamos a verlos rápidamente.
Enlace copiado
19:56
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia-Villarreal, una nueva edición del derbi de la Comunitat Valenciana que dará comienzo a partir de las 21 horas en Mestalla. Soy Marc Escribano y te contaré todo lo que pase antes, durante y después del partido.
Enlace copiado
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Lucas Beltrán
Delantero
Diego López
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Nicolas Pépé
centrocampista
Santi Comesaña
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Alberto Moleiro
centrocampista
Gerard Moreno
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
70,2%
VAL
29,8%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia