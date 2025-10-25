En directo, Valencia CF - Villarreal CF

20:04

Homenaje a las víctimas de la dana

Hoy en Mestalla se vivirá un emotivo homenaje en recuerdo a las víctimas de la dana. El Valencia jugará con la senyera y el Villarreal usará su equipación alternativa para evitar conflicto de colores.

Esta noche el Camp de Mestalla rendirá homenaje a los afectados por la DANA en su primer aniversario 🏟️



❤️‍🩹 El Valencia CF recordará a todas las personas y municipios afectados en la previa ante el Villarreal CF#ValenciaVillarreal#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) October 25, 2025