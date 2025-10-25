Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 10 S25/10 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:00h.

0

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Min. 4

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Diego López, con el Valencia. VCF
Directo

En directo, Valencia CF - Villarreal CF

Sigue el minuto a minuto del derbi de la Comunitat Valenciana que se juega en Mestalla

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:59

21:06

Minuto 3' | VAL 0-0 VIL

Falta de Lucas Beltrán, hoy titular, sobre Pape Gueye, en un intento de robar el balón.



21:03

Minuto 1' | VAL 0-0 VIL

Balón arriba del Villarreal en largo y empiezan las disputas.



21:02

ARRANCA EL PARTIDO

¡EMPIEZA EL DERBI ENTRE VALENCIA Y VILLARREAL!



21:01

Minuto de silencio

Mestalla se pone en pie para honrar a las víctimas de la tragedia de la dana de hace un año.



20:58

Saltan los jugadores al terreno de juego

Valencia y Villarreal pisan ya Mestalla mientras suena el himno de la Comunitat Valenciana.



20:56

Lleno en Mestalla

El templo de la Avenida de Suecia luce de gala con gente en prácticamente todas sus butacas. Habrá buena entrada y se superarán los 40.000 espectadores una vez más.



20:50

Menos de 10 minutos

El partido está a punto de comenzar y van a dar inicio los prolegómenos en homenaje a las víctimas de la dana en Mestalla.



20:36

Al habla Marcelino García Toral en la previa

“La sensación que tenemos es que no les damos muchas ocasiones a los rivales pero en ocasiones puntuales nos sentencian. Vamos a intentar ser más previsores”, ha dicho el técnico del Villarreal.



20:33

Al habla Carlos Corberán en la previa

“Sabemos la magnitud del rival y la exigencia del partido, vamos a darle lo mejor a la afición. Nos van a obligar a defender muy bien y a atacar muy bien”, ha dicho el técnico del Valencia.



20:29

Empieza el calentamiento

Saltan los jugadores de ambos equipos al césped de Mestalla para ejercitarse antes del partido.



20:04

La camiseta que usará el Villarreal

Será raro no ver al submarino de amarillo, pero estos serán sus colores esta noche en Mestalla.



20:04

Homenaje a las víctimas de la dana

Hoy en Mestalla se vivirá un emotivo homenaje en recuerdo a las víctimas de la dana. El Valencia jugará con la senyera y el Villarreal usará su equipación alternativa para evitar conflicto de colores.



19:57

Así sale el Valencia CF

Este es el equipo elegido por Carlos Corberán.



19:57

Así sale el Villarreal CF

Este es el equipo elegido por Marcelino García Toral.



19:56

Alineaciones confirmadas

Ya conocemos los onces iniciales de ambos equipos, vamos a verlos rápidamente.



19:56

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia-Villarreal, una nueva edición del derbi de la Comunitat Valenciana que dará comienzo a partir de las 21 horas en Mestalla. Soy Marc Escribano y te contaré todo lo que pase antes, durante y después del partido.



Ver más

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Lucas Beltrán

Delantero

Diego López

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Nicolas Pépé

centrocampista

Santi Comesaña

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Alberto Moleiro

centrocampista

Gerard Moreno

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

70,2%

VIL

VAL

29,8%

VIL

VIL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 0

